انفجار نارنجک دستی در ملارد؛ جوان مجروح به مرکز درمانی منتقل شد

ملارد-در پی انفجار یک نارنجک دستی در دست یک جوان در ملارد، وی دچار جراحت شد و با اقدام سریع عوامل انتظامی و امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انفجار یک نارنجک دستی در دست یک جوان در ملارد، وی دچار جراحت شد و با اقدام سریع عوامل انتظامی و امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، پس از این حادثه بلافاصله مأموران پلیس ملارد با حضور در محل، ضمن تأمین امنیت، هماهنگی‌های لازم برای امدادرسانی فوری را انجام دادند.

فرد مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

مقامات انتظامی ضمن بررسی ابعاد این حادثه، نسبت به خطرات جدی نگهداری و استفاده از مواد محترقه و انفجاری هشدار دادند و از خانواده‌ها خواستند مراقبت بیشتری نسبت به فرزندان و جوانان خود داشته باشند.

پلیس همچنین تأکید کرد هرگونه سوءاستفاده از احساسات جوانان و ترغیب آنان به اقدامات پرخطر و ناامن، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.

