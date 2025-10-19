ترویج گفتمان ملی درباره اهمیت حقوق زنان و خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین موت کورت ملی حقوق خانواده مبتنی بر پرونده‌ای واقعی در حوزه جرائم کیفری و سایبری دعاوی خانواده در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در آئین اختتامیه نخستین موت کورت ملی حقوق خانواده، محمدرضا ویژه، رئیس کمیته علمی و داوری و قائم مقام رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، با تاکید بر اهمیت حوزه حقوق خانواده توضیح داد: این حوزه به دلیل پیچیدگی‌ها، مسائل متعددی که در آن دخیل است، بسیار متفاوت و چالش‌برانگیز است.

قائم مقام و معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به تجارب خود در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضائی، از جمله دعاوی مدنی و کیفری، گفت: با وجود اساتید و رشته‌های مرتبط در دانشکده علوم اجتماعی، جای خالی رویکرد تخصصی در حقوق خانواده احساس می‌شد که با برگزاری این موت‌کورت و تلاش‌های انجام‌شده، این خلأ در رفع است. قائم مقام رئیس و معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی با تقدیر و تحسین برگزارکنندگان موت کورت حقوق خانواده در این دانشگاه، بر اهمیت نقش فعال دانشجویان و انجمن علمی حقوق خانواده در برگزاری چنین رویدادهایی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این نوع برنامه‌ها در آینده نیز تداوم یابد و بتواند نقش مؤثری در ارتقای دانش و مهارت‌های علمی در حوزه حقوق خانواده ایفا کند و نسلی جهادگر از کنشگران قضائی را به سوی دستگاه قضا هدایت نماید.

ترویج یک گفتمان ملی درباره اهمیّت حقوق خانواده و حقوق زنان

مهدیه محمدتقی‌زاده عضو هیأت علمی، مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر کمیته علمی موت‌کورت گفت: رسالت غائی این رویداد علمی، ترویج یک گفتمان ملی درباره اهمیّت و جدیّت حقوق خانواده و حقوق زنان در سطح کشور و ارتقای آگاهی و توانمندسازی دانشجویان در این حوزه بنیادی است که انجمن با تأکید بر هویت انقلابی و در راستای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام ولایت امر در امر خانوده، این موت کورت را تدارک و اجرا نمود.

وی بر کارنامه درخشان دانشگاه علامه طباطبائی در برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی تأکید و بیان نمود: این نخستین بار است که چنین رویدادی در سطح ملی در حوزه حقوق خانواده برگزار می‌شود.

فاطمه‌سادات کامل، دبیر کمیته اجرایی موت‌کورت گفت: ثبت‌نام این رویداد از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از انتشار پرونده و شیوه‌نامه، تیم‌ها طی فرصتی ۳۵ روزه لوایح خود را ارسال نمودند که پس از داوری‌های شکلی و ماهوی لوایح، از جمع ۲۸ تیم ۸ تیم به دور شفاهی و حضوری رقابت‌ها راه یافتند. در نهایت این روند، ۱۶ مهرماه در اختتامیه این رویداد ملی از سه تیم برگزیده، موتر (شرکت‌کننده) برتر و لایحه برتر تجلیل شد.

وی افزود: ذیل برگزاری این رویداد به جهت افزایش آمادگی تیم‌ها، سطح کیفی رقابت‌ها و همچنین بهره‌مندی عموم علاقه‌مندان از سراسر کشور، مدرسه پاییزه‌ای ناظر بر موت کورت ملی حقوق خانواده به صورت برخط با شش عنوان کاربردی و حضور اساتید برجسته، مبرز و مجرب حقوقی برگزار شد.

گفتنی است؛ این رویداد علمی مهم به همت و با مجاهدت انجمن علمی حقوق خانواده، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دفتر مهارت افزایی معاونت آموزشی و دفتر مشاور امور بانوان و خانواده این دانشگاه و همکاری سایر نهادها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.