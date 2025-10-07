به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برگزاری جشنوارههای تفریحی فراغتی پاییزی در بوستانهای بانوان شهر تهران اظهارکرد: این جشنوارهها با هدف ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی دختران، زنان و کودکان، تقویت پیوندهای میاننسلی و همنسلی، آموزش سبک زندگی فعال به خانوادهها و غنیسازی اوقات فراغت بانوان و کودکان از نیمه مهرماه تا پایان آبان در بوستانهای بانوان تهران برگزار میشوند.
وی با بیان اینکه بوستانهای بانوان ظرفیتی ارزشمند برای تجربه اوقات فراغت سالم و نشاطآور برای زنان و دختران هستند، تصریح کرد: این جشنوارهها به گونهای طراحی شدهاند که مادران و دختران در کنار هم با فعالیتهای متنوع ورزشی، تفریحی، فرهنگی و محیطزیستی مشارکت کنند و تجربهای گروهی و الهامبخش از اوقات فراغت داشته باشند.
اردبیلی افزود: جشنوارههای پاییزی شامل بخشهای متنوعی است که از ایستگاههای ورزشی و حرکتی ، مسابقات گروهی تا خانه اسباببازی و کاربازی کودکان برای گروههای سنی زیر سه سال و سه تا شش سال، طراحی شده و مشارکت فعال مادران در این بخشها مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اینکه امسال بخش بازیهای فکری و گروهی پررنگتر برگزار خواهد شد، گفت: در این جشنواره ایستگاههای بازی فکری و رومیزی شامل شطرنج، سازههای ماکارونی و بازیهای واقعیت مجازی نیز راهاندازی شده تا بانوان و دختران فرصت تجربه فعالیتهای ذهنی و گروهی را داشته باشند.
برگزاری جشنواره غذا و خوراک سالم
اردبیلی با اشاره به برگزاری جشنواره غذا و خوراک سالم در تمام روزهای جشنواره، بیان کرد: این جشنواره با محوریت خوراکهای سالم شامل مسابقات نوشیدنیهای سالم و خنک، سالادها، غذاهای محلی و سنتی، غذاهای ویژه گروههای خاص مانند بانوان باردار و افراد مبتلا به دیابت، سفرهآرایی و تزئین خوراک و انواع شیرینی و کیک برگزار میشود و فرصتی برای معرفی و حمایت از بانوان کارآفرین در حوزه تولید غذا و صنایع غذایی است.
وی با بیان اینکه جشنواره پاییزی به جنبههای فرهنگی و زیستمحیطی نیز توجه ویژه دارد، افزود: کارگاههای آموزشی محیطزیستی برای کاشت گل و گیاه، مدیریت پسماند و حفاظت از فضای سبز و همچنین نمایشگاه دستآفریدههای زنان توانمند در صنایع دستی، از بخشهای مهم این جشنواره است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: برای ارتقای دسترسی گروههای هدف در مناطق ۲۲گانه شهر، اردوهای نیمروزه گردشگری به بوستانهای بانوان برنامهریزی شده است تا مادران و دختران بهویژه در محلات کمبرخوردار از امکانات تفریحی، آموزشی و فرهنگی جشنواره بهرهمند شوند.
اردبیلی با بیان اینکه جشنوارههای پاییزی شامل تمام گروههای بانوان و خانوادهها میشوند، تصریح کرد: این جشنوارهها به گونهای طراحی شدهاند که مادران و کودکان، دختران دانشآموز و دانشجو، اعضای باشگاههای قرآنی و طرحهای مسجدمحوری، بانوان کارآفرین و توانمند، بانوان توانیاب و افراد دارای اوتیسم، خانواده شهدا و ایثارگران، زنان تاکسیران، آتشنشان و همیاران آتشنشانی و بانوان کارمند شهرداری بتوانند در فعالیتهای ورزشی، فرهنگی، هنری و تفریحی مشارکت کنند.
وی افزود: هدف ما فراهم کردن فرصت تجربه گروهی، تقویت نشاط و سلامت جسم و روان و همبستگی خانوادگی برای همه گروههای هدف است و تلاش میکنیم تمامی برنامهها با توجه به نیازهای ویژه هر گروه اجرا شوند.
اردبیلی با اشاره به نقش ویژه بانوان در ارتقای سلامت خانواده و جامعه، گفت: امیدواریم برگزاری این جشنوارههای پاییزی ضمن ایجاد نشاط و امید اجتماعی، به تحکیم روابط خانوادگی و توسعه سرمایه اجتماعی در شهر تهران کمک کند و بوستانهای بانوان به کانونی برای تجربه شاد و آموزنده خانوادهها تبدیل شوند.
نظر شما