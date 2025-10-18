به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان دیدهبان حقوق بشر اروپا- مدیترانه که بارها جنایات نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را مستند کرده است، در بیانیه جدیدی از اتحادیه اروپا خواست تا این رژیم را به خاطر تخریب پروژههایی که بودجه مالی آنها توسط اروپا در نوار غزه پرداخته میشد، محاکمه کند.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: در طول نسل کشی در غزه، تل آویو به طور سیستماتیک، زیرساختها و واحدهای مسکونی که بخشی یا کل آنها توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی شده بود را تخریب کرد. این روند، تخریب و ویرانی سیستمهای حیاتی ایجاد شده برای تضمین حقوق اساسی غیرنظامیان در زمینه آب، بهداشت، آموزش و مسکن مناسب را هدف قرار داد.
در ادامه این بیانیه آمده است: تیم ما ارزیابی اولیهای را انجام داد که تخریب کارخانههای آب شیرین کن، بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز بهداشتی، مدارس و واحدهای مسکونیِ ساخته شده با بودجه مالی اتحادیه اروپا را مستند میکرد. ناکامی اتحادیه اروپا در استفاده از ابزارهای فشار خود علیه تل آویو، به این معناست که تخریب داراییهای تأمین مالی شده توسط اروپا و ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، میتواند بدون هیچ هزینه سیاسی یا قانونی ادامه یابد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اروپا- مدیترانه تصریح کرد: ادامه سکوت اتحادیه اروپا به عنوان ناظر در قبال سیاستهای تلآویو، به منزله کنارهگیری از مسئولیتهای قانونی، سیاسی و اخلاقی است. این اتحادیه وظیفه دارد تحقیقات رسمی را آغاز کرده و گزارش عمومی مفصلی در مورد خسارات وارده به داراییهای تأمین مالی شده توسط اروپا در غزه منتشر کند.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: اتحادیه اروپا باید از تلآویو بخواهد که غرامت کامل و فوری خسارات وارده به همه تأسیسات تأمین مالی شده با بودجه عمومی اروپا را بپردازد. از کشورهای اروپایی میخواهیم تا مقامات تلآویو که در صدور یا اجرای دستور تخریب این داراییها دخیل هستند را مورد پیگرد قانونی قرار دهند و از فرایندهای حقوقی بینالمللی در این زمینه حمایت کنند.
