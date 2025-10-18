به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، گفت: توسعه حرکت قطارهای بین‌المللی از ایران به مقاصد جدید در کشورهای حوزه CIS و جمهوری آذربایجان در دستور کار راه‌آهن قرار دارد.

وی افزود: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری برقراری قطارهای بین‌المللی با کشورهای همسایه از جمله کشورهای حوزه CIS، شهر «مرو» در «ترکمنستان» و همچنین شهر «نخجوان» از جمهوری آذربایجان است.

طباطبایی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده در این زمینه، بیان کرد: امیدواریم تا پایان ماه جاری، جلسه‌ای مشترک با مسئولان ترکمنستانی برگزار شود تا تأیید نهایی در این زمینه اخذ شود.

وی یادآور شد: از اسفندماه ۱۴۰۳، راه‌اندازی مجدد قطار تهران - وان که به دلایلی اعزام آن متوقف شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن بیان کرد: این اقدام با همراهی بخش خصوصی، راه‌آهن ترکیه و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شد و هم‌اکنون هفته‌ای دو سرویس از تهران در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به مقصد وان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه توسعه این مسیر تا آنکارا، پایتخت ترکیه، نیز در دستور کار قرار دارد و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با همکاری بخش خصوصی به دنبال رفع موانع اجرایی آن است.

طباطبایی افزود: وقوع زلزله در ترکیه طی دو سال گذشته موجب وقفه در اجرای این طرح شد، اما راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از نظر تخصیص ناوگان و برنامه حرکتی قطارها برای اجرای مسیر تهران - آنکارا آمادگی کامل دارد و منتظر تأیید نهایی طرف ترکیه‌ای است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم طی ماه‌های آینده شاهد راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا و گسترش همکاری‌های ریلی میان ایران و ترکیه باشیم.