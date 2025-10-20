به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن، دیدار و گفتگو کردند.

هدف اصلی این دیدار، تقویت همکاری‌های مشترک میان شرکت راه‌آهن و بخش‌های مختلف وزارت صمت به منظور توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور، به‌ویژه در حوزه نوسازی و توسعه ناوگان ریلی عنوان شد.

اتابک با اشاره به مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی و ارزش افزوده آن برای کشور بر لزوم تقویت روابط و همکاری‌های فی‌مابین تاکید کرد و دستورات لازم را برای روان‌سازی فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز به منظور واردات قطعات و ادوات ریلی که تولید داخلی ندارند، (به‌ویژه قطعات لکوموتیوهای شبکه ریلی) صادر کرد.

ذاکری: لکوموتیوهای آماده‌به‌کاری شبکه ریلی ۱۷ درصد رشد یافت

در این نشست، مدیرعامل راه‌آهن نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حمل‌ونقل ریلی کشور در حوزه جابه‌جایی مسافر و بار، گفت: با حمایت وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین تقویت منابع مالی، به‌ویژه از محل منابع تهاتر نفت و همکاری وزارت صمت، در یک سال اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

ذاکری با اشاره به رشد ۱۷ درصدی آماده‌به‌کاری لکوموتیوها در شبکه ریلی طی یک سال اول دولت چهاردهم گفت: با راه‌اندازی تعداد قابل توجهی از لکوموتیوهای متوقف که منتظر تعمیرات اساسی بودند، توانستیم تعداد لکوموتیوهای آماده‌به‌کار روزانه را از ۴۸۹ دستگاه در مرداد سال گذشته به ۵۷۴ دستگاه در مهرماه امسال افزایش دهیم.