به گزارش خبرگزاری مهر، بله یکی از حامیان اصلی دومین رویداد ملی باگپارتی بود که از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه با محوریت پلیس فتا در هتل لاله تهران برگزار شد.
در این رویداد بیش از ۱۰۰ متخصص امنیتی در دو بخش «Red Team» و «Bug Bounty» به بررسی امنیت پلتفرمهای داخلی از جمله بله پرداختند.
مسئول امنیت سایبری بله، با تأکید بر اینکه برنامه باگبانتی یکی از فعالیتهای تیم امنیت سایبری بله برای حفاظت از دادههای کاربران و ایمنسازی راهکارهاست، درباره اهمیت این برنامه میگوید:
«ما با مشارکت در رویداد باگپارتی، علاقهمندان و متخصصان حوزه امنیت—یعنی هکرهای کلاه سفید—را به بررسی و تست امنیت سامانههای بله دعوت کردیم. این تستها گسترده و تخصصی بود، نقاط ضعف احتمالی زود شناسایی شدند و در نتیجه امنیت کاربران و سازمانهای همکار بهصورت پایدارتر تضمین بود.»
نتیجه این ارزیابیها نشان داد که هیچ آسیبپذیری بحرانی در زیرساخت بله وجود ندارد و موارد شناساییشده صرفاً در سطح جزئی و بهینهسازی فنی بودند.
عملکرد بله در این رویداد، جایگاه این اپلیکیشن را بهعنوان یکی از امنترین و پایدارترین سرویسهای دیجیتال تثبیت کرد.
امنیت، کلید اصلی اعتماد در هر پلتفرم خدماتی است. سازمانهایی که دادههای حساس کاربران را مدیریت میکنند، تنها زمانی همکاری خود را بر بستر یک پلتفرم ادامه میدهند که از پایداری امنیتی، محرمانگی اطلاعات و واکنش سریع به تهدیدها مطمئن باشند.
بله طی حضور در این رویداد و با اجرای پروژه رد تیم (Red Team) و باگبانتی و همکاری نزدیک با نهادهای تخصصی مانند پلیس فتا، توانسته سطح امنیت و تابآوری خود را به شکل چشمگیری ارتقا دهد.
بخش رد تیم (Red team)
شبیهساز یک سناریوی واقعی حمله سایبری است. شرکت کنندگان در قالب تیم قرمز، با بهرهگیری از مهارتهای تست نفوذ و اکسپلویت، به محیطهای مشخصشده نفوذ کرده، دسترسی به دست میآورند، امتیاز جمعآوری میکنند و در نهایت گزارش خود را ارائه میدهند. هرچه حملات واقعگرایانهتر، خالقانهتر و مستندتر باشند، شانس تیمها برای کسب رتبههای برتر بیشتر خواهد بود.
بخش باگبانتی (Bug bounty)
در بخش باگبانتی، شکارچیان فرصت دارند در یک رقابت واقعی و تحت نظارت، آسیب پذیریهای ۱۰ کسبوکار برتر کشور را شناسایی کنند. هر آسیبپذیری معتبر که کشف و ثبت شود، برای تیم امتیاز به همراه خواهد داشت. امتیازدهی بر اساس شدت آسیب پذیری و کیفیت گزارش انجام میشود و در پایان، برترین شکارچیان و تیمها معرفی و تقدیر خواهند شد.
اعتماد، نتیجهی عملکرد واقعی
امروز دهها سازمان و نهاد بزرگ از جمله وزارت نیرو، آموزشوپرورش، شرکت پست، وزارت بهداشت و بانکهای بزرگ کشور از بله بهعنوان زیرساخت امن ارتباطی و خدماتی خود استفاده میکنند.
بله تنها یک پیامرسان نیست؛ بلکه سکویی جامع برای ارائهی خدمات مالی، ارتباطی و سازمانی است.
امروز میلیونها کاربر و دهها سازمان در حوزههای بانکی، آموزش، سلامت، انرژی و خدمات عمومی از بله برای ارائه یا دریافت خدمات خود استفاده میکنند. از دریافت رسید تراکنش تا احراز هویت و انجام خدمات سامانههای دولتی، همه در محیطی امن، یکپارچه و مورد اعتماد انجام میشود.
این همکاریها گواه آن است که بله توانسته علاوه بر ارائه تجربه کاربری مناسب، اعتماد شرکای سازمانی و کاربران را از منظر امنیت، شفافیت و ثبات عملکرد جلب کند. برای بله، امنیت یک پروژه کوتاهمدت نیست؛ بلکه فرآیندی مستمر و چندلایه است. از پایش ۲۴ ساعته سامانهها گرفته تا ارزیابی مداوم کدها، تست نفوذ داخلی و همکاری با متخصصان امنیتی مستقل، همه در مسیر تقویت اعتماد عمومی و حفاظت از داراییهای دیجیتال کاربران پیش میروند.
نظر شما