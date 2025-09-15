برگزاری نخستین نشست کمیسیون ورزش و جامعه فعال کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به نقش بی بدیل جنبش المپیک در توسعه ورزش همگانی ظرفیت کم نظیر در آگاه سازی جامعه نسبت به پیامدهای کم تحرکی و ضرورت پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی منظم و مؤثر نخستین نشست کمیسیون ورزش و جامعه فعال کمیته ملی المپیک با حضور فعالان به نام حوزه ورزش از دستگاه‌های مختلف اجرایی و ستادی در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این نشست که با حضور محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد، سید احسان قاضی زاده هاشمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سمت ریاست این کمیسیون و علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی به عنوان دبیر این کمیسیون معرفی شدند و سایر اعضا نیر احکام خود را دریافت کردند.



گفتنی است جلسات این کمیسیون ماهانه در محل کمیته المپیک برگزار خواهد شد.



شایان ذکر است در این نشست مهدی علی‌نژاد دبیر کمیته ملی المپیک، حسین اوجاقی رییس سازمان ورزش شهرداری تهران، محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، جواد رمضی رییس فدراسیون ورزش ،مهرعلی باران چشمه رییس سابق فدراسیون زورخانه‌ای، نرگس تقی‌زاده نایب رییس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، رباب شهریان معاون سابق بانوان وزارت ورزش، صادق ستاری‌فر معاون سابق وزارت آموزش و پرورش و آقامحمدی نماینده سابق لرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو جدید کمیسیون ورزش و جامعه فعال احکام خود را دریافت کردند.