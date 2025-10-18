خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده*: ورزش استان بوشهر با چالش‌های جدی ساختاری و مدیریتی روبرو شده و کارشناسان نسبت به ادامه وضعیت هشدار داده‌اند کمبود بودجه مهاجرت ورزشکاران ملی فرسودگی زیرساخت‌ها کاهش اعزام تیم‌ها و ضعف در توسعه ورزش همگانی از مهم‌ترین مشکلات ورزش استان عنوان شده است.

مسئولان ورزشی استان اعلام کرده‌اند تخصیص بودجه به ورزش استان پایین‌ترین سطح را دارد و این امر موجب توقف بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی شده است کارشناسان می‌گویند بدون افزایش بودجه و برنامه‌ریزی دقیق ورزش استان با رکود بیشتر مواجه خواهد شد و انگیزه ورزشکاران کاهش می‌یابد یکی از مسئولان ورزش استان گفت نبود منابع مالی کافی باعث شده بسیاری از باشگاه‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای نیمه‌کاره باقی بمانند و ورزشکاران نتوانند از امکانات استاندارد بهره‌مند شوند.

ورزشکاران ملی و استعدادهای برتر استان بوشهر به دلیل نبود امکانات حرفه‌ای حمایت مالی و زیرساخت‌های مناسب اکثراً به دیگر استان‌ها مهاجرت کرده‌اند این موضوع باعث کاهش انگیزه نوجوانان و جوانان برای ورود به ورزش حرفه‌ای شده و سهم استان در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی به شدت کاهش یافته است کارشناسان معتقدند تا زمانی که تسهیلات حرفه‌ای برای بازگشت ورزشکاران ایجاد نشود و محیط حرفه‌ای در استان شکل نگیرد این روند ادامه خواهد داشت و استان بوشهر از قطب‌های ورزشی کشور فاصله خواهد گرفت.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ورزش استان فرسودگی سالن‌ها زمین‌ها و مجموعه‌های ورزشی است بسیاری از اماکن ورزشی استان به تجهیزات مدرن و نگهداری مستمر نیاز دارند فرسودگی زیرساخت‌ها و نبود تجهیزات پیشرفته باعث کاهش کیفیت آموزش و فعالیت‌های ورزشی شده و مانع توسعه ورزش حرفه‌ای و همگانی در استان شده است مسئولان می‌گویند تجهیز و نوسازی مجموعه‌های ورزشی ارتقای کیفیت آموزش مربیان و افزایش نگهداری مستمر اماکن از اولویت‌های ضروری برای بازگشت ورزش استان به جایگاه اصلی خود است.

مسئولان ورزشی استان اعلام کرده‌اند اعزام تیم‌های استان به مسابقات کشوری و بین‌المللی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و این موضوع باعث کاهش انگیزه ورزشکاران و کاهش اعتماد عمومی نسبت به ورزش استان شده است کارشناسان تأکید دارند حضور مستمر و موفق تیم‌ها در رقابت‌ها نقش مهمی در انگیزه‌دهی به ورزشکاران و ارتقای جایگاه استان دارد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی ورزش استان کمبود مربیان حرفه‌ای و نیروی انسانی متخصص است نبود آموزش حرفه‌ای و مراکز توسعه مربیان باعث شده کیفیت آموزش ورزشکاران کاهش یابد و توسعه ورزش پایه با مشکلات جدی مواجه شود کارشناسان معتقدند برای ارتقای ورزش استان باید مراکز آموزش مربیان داوران و کارشناسان ورزشی ایجاد شده و دوره‌های مستمر تخصصی برگزار شود.

بی‌توجهی به ورزش استان پیامدهای گسترده‌ای دارد کاهش انگیزه جوانان نبود امکانات و مربیان حرفه‌ای باعث کاهش مشارکت نوجوانان و جوانان در ورزش حرفه‌ای و همگانی شده است کاهش سلامت عمومی ورزش همگانی و سلامت جامعه تحت تأثیر کمبود منابع مالی و برنامه‌های ناکافی قرار گرفته است افت جایگاه استان مهاجرت ورزشکاران و کاهش اعزام تیم‌ها باعث شده استان بوشهر سهم خود را در مسابقات کشوری و بین‌المللی از دست بدهد و از قطب‌های ورزشی کشور فاصله بگیرد.

پیشنهاد می‌شود، افزایش بودجه و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تخصیص منابع مالی کافی برای ورزش حرفه‌ای و همگانی و ایجاد مشارکت بخش خصوصی در باشگاه‌ها و پروژه‌های ورزشی بازگرداندن ورزشکاران ملی فراهم کردن امکانات حرفه‌ای تسهیلات مالی و انگیزه‌های لازم برای ورزشکاران مستعد جهت بازگشت به استان نوسازی و تجهیز زیرساخت‌ها بازسازی سالن‌ها و زمین‌های ورزشی فرسوده و تجهیز اماکن به استانداردهای مدرن توسعه مربیان و نیروی انسانی متخصص برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و ایجاد مراکز رشد مربیان و داوران ورزشی تمرکز بر ورزش همگانی و پایه برگزاری مسابقات محلی و استانی برای شناسایی استعدادهای جدید و تقویت ورزش مدارس و دانشگاه‌ها حمایت از اعزام تیم‌ها و حضور ملی ارائه تسهیلات سفر مربی و تجهیزات برای تیم‌های حرفه‌ای استان و حفظ حضور فعال در مسابقات کشوری و بین‌المللی.

روز تربیت بدنی فرصتی است تا مسئولان ورزشکاران و مردم استان بوشهر توجه ویژه‌ای به ورزش استان داشته باشند افزایش بودجه نوسازی زیرساخت‌ها حمایت از ورزشکاران ملی و توسعه ورزش همگانی می‌تواند آینده ورزش استان را روشن کرده و جایگاه بوشهر را در کشور ارتقا دهد.

*خبرنگار