به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، نمایش «انسان روح است؛ نه جسد» به نویسندگی احسان صفانژاد و طراحی و کارگردانی شروین صادقی، اثری از گروه تئاتر نیروانا است که با بازی جعفر آقاجانلو ، شیوا جوانمرد، شروین صادقی، یونس میرزا بیگی، غزال زینالی، سجاد طاهری، بیتا گرمابی، سعید زارع، پردیس خراسانی، شقایق بروجی، زهرا عدالتی، امیرحسین بیرامی، نوشین آقایانی، فربد ثابتی، یکتا نجاتیان و دوریس فلاح از ۲۹ مهر ساعت ۱۸ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

همزمان با آغاز بلیت فروشی نمایش پوستر این نمایش با طرحی از یاسمن محمودی منتشر شد.

نصرالله مدقالچی، پیشکسوت عرصه دوبلاژ، نریشن تیزر این نمایش را روایت کرده است.

در خلاصه داستان این نمایش می‌خوانیم: «این نمایش در سوگ سایه‌ها دعوتی است به سفری در دل تاریکی، جایی که انسان‌ها در مرز میان بودن و نبودن معلق‌اند. هر شخصیت، با قصه‌ای ناگفته در صحنه حضور دارد؛ قصه‌هایی از فقدان، سکوت، هویت، و تاریکی. این نمایش، نه تنها روایتی از سوگ فردی، بلکه بازتابی است از یک رنج جمعی که در تاریکی تاریخ و حافظه مانده و تماشای این اثر، دعوتی است به مواجهه با پرسشی بی‌پاسخ: در برزخ سایه‌ها، آیا هنوز می‌توان امیدی به نور داشت؟».

از دیگر عوامل این اجرا می‌توان به مجری طرح: احسان صفانژاد، برنامه ریز: احسان صفانژاد، دستیاران: مریم احمدیان، ریحانه نوروزی، پرنیان حمیدی، منشی‌های صحنه: نارین سحری، مبینا محمدنژاد، آهنگساز، تنظیم و طراح صدا: شروین صادقی، طراح صحنه: نسیم چوگلی، ساخت دکور: نیاز تفرشی، مدیر صحنه: نیاز تفرشی، طراح لباس: فاطمه مستفیدی، طراح گریم و مجری: بیتا فرازمند و عطیه متین مفرد، دستیار گریم: نگین سهیلی، طراح حرکت: محمدرضا باهوش، طراح گرافیک: یاسمن محمودی، طراح نور: رهی بالایی، مجری نور: مریم احمدیان، مجری صدا: حسام نصیری، دستیار طراح لباس: نارین سحری، عکاس: فاطمه اکبری، کارگردان تیزر: علیرضا زارع، نریشن تیزر: نصرالله مدقالچی، فیل‌بردار تیزر: محمدحسین دماوندی، طراح نور تیزر: محمدحسین دماوندی، مجری نور تیزر: پارسا قدیمی افشار و محمدحسین زاهد، تدوین تیزر: ادیب احمدی، روابط عمومی: نسیم عربانی و مدیر رسانه نگار امیری اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال یا گیشه عمارت نوفل‌لوشاتو مراجعه کنند.