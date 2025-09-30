به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای؛ نمایش «سلول» به نویسندگی پوریا گلستانی و محسن زرآبادی پور اواخر آبان سال جاری در عمارت نوفللوشاتو روی صحنه برود.
این اولین همکاری داود نامور به عنوان تهیهکننده و محسن زرآبادیپور به عنوان کارگردان است.
زرآبادیپور پیش از این آثاری همچون «رقص کاغذ پارهها» و «سلول» را کارگردانی کرده است. وی همچنین بازیگر آثاری همچون «فین جین»، «ذرات آشوب»، «شیش و بش» و «ماهرخ» بوده است.
نامور نیز پیش از این تهیه کنندگی آثاری چون «پروین»، «بودن»، «دوجلاد»، «مده آ» و «چلوکبابی حاجی مولوی» را بر عهده داشته است.
اطلاعات تکمیلی و معرفی بازیگران این پروژه به زودی اعلام میشود.
