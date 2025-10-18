به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، در چارچوب تفاهمنامه مشترک با صندوق رفاه دانشجویان و با هدف ارتقا سطح خدمات رفاهی، دو ساختمان این سازمان پس از بازسازی کامل و تغییر کاربری، به خوابگاههای دانشجویی تبدیل شدند.
بر این اساس، خوابگاه دختران «پروین اعتصامی» و خوابگاه پسران «خوارزمی» از پاییز ۱۴۰۴ آماده بهرهبرداری شده و پذیرای دانشجویان خواهند بود.
طبق اعلام اداره تحصیلات تکمیلی سازمان، در فرآیند تجهیز و بازسازی این دو خوابگاه اقدامات گستردهای صورت گرفته که از جمله میتوان به بازسازی کامل سرویسهای بهداشتی و آشپزخانهها، تعویض پنجرهها و دربها، رنگآمیزی و بهسازی دیوارها، نوسازی سیستمهای گرمایشی، سرمایشی و روشنایی و همچنین خرید و نصب تجهیزات اقامتی شامل تخت، کمد، موکت و سایر لوازم ضروری اشاره کرد.
هزینه اجرای این طرح بالغ بر ۵ میلیارد تومان برآورد شده است که از این میزان، ۱.۵ میلیارد تومان طبق تفاهمنامه توسط صندوق رفاه دانشجویان تأمین شده است.
علیرضا عشوری رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تجهیز خوابگاههای پروین اعتصامی و خوارزمی را گامی مهم برای اسکان و ارتقا کیفیت خدمات رفاهی به دانشجویان دانسته و اعلام کرد: در سال تحصیلی جدید، امکان اسکان دانشجویان در فضایی مناسب و استاندارد فراهم شده است.
