ضرورت تامین منابع جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ جهت بازسازی خوابگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان، شاپور رمضانی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با شفیعی، معاون عمرانی امور آموزش عالی و محمود سعادتی، رئیس گروه برنامه ریزی امور آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و در خصوص ضرورت تأمین منابع مالی جهت تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی فرسوده گفتگو کرد.

رمضانی ضمن ترسیم وضع موجود خوابگاه‌های دانشجویی در سراسر کشور به ضرورت تأمین منابع جدید درلایحه بودجه سال ۱۴۰۵ جهت بازسازی، تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی پرداخت و تاکید کرد: فرآیند توزیع اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی به گونه‌ای است که منجر به تعدد متولیان در زمینه خوابگاه‌های دانشجویی شده است، پراکندگی اعتبارات مزبور و فقدان اطلاعات مورد نیاز در بخش‌های مختلف منجر به بروز چالش‌هایی در روند برنامه ریزی نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی شده است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های زیرساختی و بانک‌های اطلاعاتی جامع و به روز صندوق رفاه دانشجویان در خصوص خدمات رفاهی دانشجویان، در صورت در اختیار بودن اعتبارات مورد نظر با برنامه ریزی دقیق و اقدامات هدفمند ظرف یک دوره میان مدت می‌توان اقدامات مؤثری در زمینه بهبود شرایط خوابگاه‌های دانشجویی انجام داد.

در این نشست جزئیات اطلاعات موجود خوابگاه‌های دانشجویی در سامانه الکترونیکی جامع صندوق رفاه دانشجویان به نمایش گذاشته شد و لزوم حمایت از صندوق دراین زمینه مورد تأکید اعضا قرار گرفت.

مسئولین سازمان برنامه و بودجه در این نشست، در جریان گزارش عملکرد مالی صندوق رفاه دانشجویان در زمینه پرداخت انواع تسهیلات دانشجویی نیز قرار گرفتند.