به گزارش خبرنگار مهر، علی یعقوبی ظهر شنبه در همایش پیاده روی ویژه کم بینایان اظهار کرد: پزشکان متخصص بر این باور هستند که حتی اگر بیمار یا افراد دارای معلولیت یک سال هم تحرک و فعالیت بدنی نداشته باشد، باز هم میتواند با انجام فعالیتهای بدنی ملایم، سطح سلامت کلی بدنش را ارتقا دهد، یعنی در اصل معلولیت محدویت نیست.
یعقوبی افزود: با توجه به پیشرفتهای علم پزشکی، برای افراد دارای معلولیت متناسب با معلولیت آنها ورزشهای مناسبی تعریف شده، در این راستا بهزیستی هم با همکاری ورزش و جوانان با تمام توان از علاقمندان ورزشی حمایت میکند و توانستهاند قهرمانانی در سطح ملی به جامعه تحویل دهند.
مدیر اداره بهزیستی شهرستان اردبیل گفت: به مناسبت هفته جهانی عصای سفید، پیادهروی ویژه کمبینایان با استقبال روشندلان عزیز در اردبیل برگزار شد.
یعقوبی بیان کرد: هدف از این همایش پیاده روی، بالا بردن روحیه نابینایان و ایجاد شور و نشاط در بین جامعه کم بینایان است.
