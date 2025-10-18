  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

یعقوبی: همایش پیاده‌روی ویژه کم‌بینایان در اردبیل برگزار شد

یعقوبی: همایش پیاده‌روی ویژه کم‌بینایان در اردبیل برگزار شد

اردبیل-مدیر اداره بهزیستی شهرستان اردبیل گفت:به مناسبت هفته جهانی عصای سفید، همایش پیاده‌روی ویژه کم‌بینایان در اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یعقوبی ظهر شنبه در همایش پیاده روی ویژه کم بینایان اظهار کرد: پزشکان متخصص بر این باور هستند که حتی اگر بیمار یا افراد دارای معلولیت یک سال هم تحرک و فعالیت بدنی نداشته باشد، باز هم می‌تواند با انجام فعالیت‌های بدنی ملایم، سطح سلامت کلی بدنش را ارتقا دهد، یعنی در اصل معلولیت محدویت نیست.

یعقوبی افزود: با توجه به پیشرفت‌های علم پزشکی، برای افراد دارای معلولیت متناسب با معلولیت آنها ورزشهای مناسبی تعریف شده، در این راستا بهزیستی هم با همکاری ورزش و جوانان با تمام توان از علاقمندان ورزشی حمایت می‌کند و توانسته‌اند قهرمانانی در سطح ملی به جامعه تحویل دهند.

مدیر اداره بهزیستی شهرستان اردبیل گفت: به مناسبت هفته جهانی عصای سفید، پیاده‌روی ویژه کم‌بینایان با استقبال روشندلان عزیز در اردبیل برگزار شد.

یعقوبی بیان کرد: هدف از این همایش پیاده روی، بالا بردن روحیه نابینایان و ایجاد شور و نشاط در بین جامعه کم بینایان است.

کد خبر 6625854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها