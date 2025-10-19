طرح «پهلوان سعید» با محوریت ترویج فرهنگ پهلوانی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، همزمان با گرامیداشت هفته تربیتبدنی و ورزش، طرح «پهلوان سعید» با محوریت اجرای نرمش صبحگاهی همراه با ضرب زورخانهای، در مدرسه میقات ناحیه یک اردبیل برگزار شد.
لیلا حضرتی معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل در این برنامه ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید دانشآموز سعید طوقانی به عنوان الگوی جاودانه پهلوانی و اخلاق، بر نقش مهم ورزش در پرورش نسل تندرست و باانگیزه تأکید کرد.
وی افزود: ترویج فرهنگ ورزش، بهویژه آئینهای اصیل ایرانی نظیر ورزش زورخانهای، ضمن تقویت روحیه همدلی و تعاون، زمینهساز پرورش نسلی باانرژی، مؤمن، بااخلاق و متعهد به ارزشهای انسانی است.
در ادامه این برنامه، دانشآموزان با اجرای حرکات ورزش زورخانهای و نمایشهای ورزشی هماهنگ با ضرب مرشد، جلوههایی زیبا از تلفیق ورزش، ادب و فرهنگ پهلوانی را به نمایش گذاشتند.
در پایان مراسم نیز از جمعی از دانشآموزان مدالآور استانی و ملی در رشتههای مختلف ورزشی با اهدای جوایز و لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.
نظر شما