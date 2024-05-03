تجلیل سایت کمیته بین المللی پارالمپیک از ملی پوش اردبیلی گلبال

بهزاد سالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سایت کمیته بین المللی پارالمپیک آی.پی.سی در گزارشی از حسن جعفری ملی پوش گلبال کشورمان به عنوان یک بازیکن شاخص گلبال در سطح جهان تمجید کرده است.

وی خاطرشان کرد: در این گزارش آمده است؛ حسن جعفری عضو شاخص تیم ملی گلبال ایران که سابقه حضور در پارالمپیک لندن را هم دارد در مسابقه فینال مسابقات آسیا اقیانوسیه – هانگژو مقابل کره به تنهایی ۵ گل از ۹ گل ایران را به ثمر رساند و نقش بسزایی در قهرمانی تیم ایران و صعود این تیم به پارالمپیک پاریس داشت.

رییس هیات نابینایان و کم بینایان اردبیل بیان کرد: کمیته ملی پارالمپیک در این تقدیرنامه آورده است: قطعاً حسن جعفری با تجربه خود می تواند در پاریس به تیم ملی گلبال ایران کمک شایانی کند.

سالمی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته اردوی تیم ملی نابینایان و کم بینایان برای حضور در مسابقات پارالمپیک پاریس در اردبیل برگزار شد، تصریح کرد: سه ورزشکار گلبالیست استان اردبیل در اردوی تیم ملی حضور داشتند.