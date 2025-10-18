به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه ترانه‌باران با نگاهی به ریشه‌های فرهنگی و هنری تهران، کارگاه «بافت‌کاوی» را در خانه پدری جلال آل‌احمد و در قلب محله تاریخی سنگلج با همکاری انجمن سنگلج، برگزار کرد.

در این برنامه، شرکت‌کنندگان به کاوش در لایه‌های پنهان بافت شهری پرداختند، دیوارها، کوچه‌ها، نقش‌های فرسوده و تمام عناصر خانه و کوچه را همچون متنی که تاریخ و خاطره در تار و پود آن تنیده شده است، خوانش کرده و بر روی کاغذ نقش بستند.

در این میان، حضور و نقش کودکان جایگاهی ویژه داشت، آنان با دستان خلاق و نگاه بی‌واسطه خود، کاوشی هنری در خانه پدری جلال‌آل‌احمد و دل محله‌ای که تار و پودش با تاریخ و خاطره تنیده شده داشتند و بافت‌های شهری را به آثار هنری زنده و پرمعنا تبدیل کردند، آثاری که روایتگر پیوند میان گذشته، زندگی امروز و آینده هستند.