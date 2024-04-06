پسماندها تبدیل به آثار هنری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه پدری جلال آل احمد، کارگاه پسماند شهری محله سنگلج به منظور پویاسازی فرهنگی اجتماعی و محیط زیستی در فضای عمومی شهری برای معماران، طراحان و هنرمندان علاقمند به محیط زیست در تاریخ ۱۶ و ۱۷ فروردین ماه در خانه پدری جلال آل احمد برگزار شد.

این کارگاه محلی که طی دو روز برای شناخت ایده پردازی، طراحی گروهی و چیدمان شهری با استفاده از پسماند تولید کفش در محله سنگلج تهران برگزار شد، با اعطای مدرک از طرف ایکوم ایران همراه بود.

محبوبه کاظمی دولابی که توسعه گر فرهنگی و بهره‌بردار خانه پدری جلال آل احمد است با اشاره به آنکه زمانی که این بنا را از صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی تحویل گرفت، پر از زباله و پسماندهای کفش بود، گفت: در آن زمان این خانه محل تفکیک زباله بود و برای آغاز مرمت بنا ناچار بودیم تا محل را پاکسازی کنیم و نخاله‌های زیادی را که چندین کامیون می‌شد بیرون ریختیم.

وی ادامه داد: با توجه به زحمت زیادی که برای خروج زباله‌ها از این بنا کشیده شد از همان زمان توجهمان به حوزه بازیافت و توسعه پایدار شهری و محیط زیست جلب شد. در واقع این رویداد و برگزاری کارگاه پسماند شهری محله سنگلج، تولدی دوباره برای محل است تا بتوانیم بار دیگر توجه مسؤولان شهری را به این منطقه فرهنگی جلب کنیم.

سید احمد محیط طباطبایی (رئیس ایکوم ایران) نیز با اشاره به تعریف جدید موزه‌ها در دنیای امروز گفت: موزه‌ها در تعاریف جدید نهادهایی هستند که باید به معضلات و مشکلات اجتماعی مخاطبان پاسخ دهند. تشکیل موزه‌ای در خانه پدری جلال آل احمد جدا و خارج از این مهم نمی‌تواند باشد. از این رو به همت اعضای کمیته ملی موزه‌های ایران و سایر همکاران، برنامه‌ای با کمک و پشتیبانی مجموعه خانه پدری جلال آل احمد شکل گرفت و برگزار شد تا یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات این محله را مورد توجه قرار دهد. چراکه سالهاست این محله تبدیل به مکانی برای تولید کفش شده و همواره ضایعات تولیدی چرم معضلاتی را برای مردم محل ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: بخش عمده ضایعات و دورریزهای چرم به عنوان زباله در این منطقه انباشت می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت کارگاه پسماند شهری محله سنگلج جامعه محلی و جامعه هنری را رودرروی یکدیگر قرار داده و طی ۲۴ ساعت شاهد رفتار بسیار مؤثر هنری در ارتباط با این موضوع بودیم و نمونه‌های مختلفی از رفتارهای زیست محیطی و معضلات این مهم در معرض دید مخاطب قرار گرفت. بدین ترتیب می‌توان گفت که در ارتباط با محور پایداری شاهد رفتاری بسیار منسجم و به روز در این کارگاه بودیم که با محوریت خانه پدری جلال آل احد برگزار شد. حمایت و پشتیبانی شهرداری و گروه زیست محیطی منطقه نیز با این رویداد همراه بود.

به گفته رئیس ایکوم ایران، نتایج حاصل از این کارگاه نه تنها در قالب تکثیر موضوع که به صورت هنر ارائه گردید بلکه با تاکید بر لزوم تغییر و خروج مراکز دباغی از محل همراه بود. نباید فراموش کرد که مواردی مانند دباغی چرم باید از منطقه خارج شود چراکه جایی در مناطق شهری برای این بخش وجود ندارد.