سردار دلیری: ۲۱۴ تبعه غیرمجاز در سراوان جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی محلات، توسط مأموران انتظامی شهرستان سراوان در یک هفته گذشته اجرایی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: در نتیجه اجرای این طرح مأموران پلیس موفق به دستگیری ۲۱۴ نفر اتباع غیر مجاز، توقیف ۷ دستگاه خودروی حامل اتباع و بیش از ۴۹۰ کیلوگرم تریاک را با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشف و ۱ نفر قاچاقچی و ۵ نفر خرده فروش دستگیر گردید.

وی در ادامه بیان کرد: دستگیری ۱۱ نفر سارق و کشف ۲۵ هزار نخ انواع سیگار قاچاق و کشف ۲ قبضه سلاح جنگی و دستگیری یک نفر پیرامون امور امنیتی، ۳۴ نفر معتاد متجاهر از دیگر دستاوردهای این طرح است.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: سلسله طرح‌های عملیاتی پلیس با بکارگیری تمام توان در راستای برخورد با قاچاقچیان افیونی، جمع آوری معتادان متجاهر، دستگیری سارقان و اتباع بیگانه از سطح شهر تداوم دارد و مشارکت مردمی با پلیس نقش بسزایی در مأموریت‌های انتظامی ایفا می‌کند.