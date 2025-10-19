شهرکی: برداشت ۴۲۰۰ تن گوجه فرنگی خارج از فصل زاهدان آغاز شد

مهدی شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: برداشت گوجهفرنگی خارج از فصل از ۱۲۰ هکتار از مزارع شهرستان زاهدان آغاز شده است.
مدیر جهاد کشاورزی زاهدان افزود: پیشبینی میشود ۴۲۰۰ تن گوجهفرنگی برداشت شود.
شهرکی با بیان اینکه میانگین عملکرد مزارع گوجهفرنگی حدود ۳۵ تن در هکتار است، بیان کرد: این محصول در دو فصل بهار و تابستان در زاهدان کشت میشود.
وی ادامه داد: در بیش از ۹۰ درصد مزارع، برای کاهش مصرف و افزایش بهرهوری آب، کشت گوجهفرنگی به روش نشایی و با سیستم آبیاری نوار تیپ انجام میشود.
مدیر جهاد کشاورزی زاهدان گفت: برداشت خارج از فصل گوجهفرنگی علاوه بر سودآوری برای کشاورزان، در تنظیم بازار و کاهش قیمت این محصول نیز تأثیر مستقیم دارد.
شهرکی در پایان افزود: در جریان برداشت این محصول، برای بیش از ۲۴۰ نفر نیز اشتغالزایی میشود.
نظر شما