سرهنگ شیبک: ۱۸۷ نفر اتباع بیگانه در هیرمند جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند ادامه داد: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۱۸۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۱۴ نفر متهم جرایم مختلف، ۱۱ نفر سارق دستگیر و تعداد ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف و حادثه ساز نیز توقیف و کشف شد.

وی افزود: ۲ قبضه سلاح شکاری و یک قبضه سلاح جنگی به همراه یک تیغه خشاب و ۲ عدد فشنگ و کشف ۱۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر از دیگر دستاوردهای این طرح است.





