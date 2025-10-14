  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

سرهنگ شیبک: ۱۸۷ نفر اتباع بیگانه در هیرمند جمع آوری شدند

هیرمنده - فرمانده انتظامی هیرمند گفت: درپی اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور در هیرمند، ۱۸۷ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند ادامه داد: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۱۸۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۱۴ نفر متهم جرایم مختلف، ۱۱ نفر سارق دستگیر و تعداد ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف و حادثه ساز نیز توقیف و کشف شد.

وی افزود: ۲ قبضه سلاح شکاری و یک قبضه سلاح جنگی به همراه یک تیغه خشاب و ۲ عدد فشنگ و کشف ۱۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر از دیگر دستاوردهای این طرح است.


