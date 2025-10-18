جمعیت امداد پزشکی غزه: ۱۷۰ هزار مجروح در غزه نیاز به جراحی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مدیر جمعیت امداد پزشکی در شهر غزه گفت که ۱۷۰ هزار مجروح نیاز به جراحی دارند، ولی به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی امکان انجام آن وجود ندارد.

در همین رابطه سازمان صلیب سرخ و آژانس آنروا خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها و تسهیل ورود کمک‌ها به غزه شدند. مدیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گفت‌وگو با روزنامه ال پائیس اعلام کرد که به‌دلیل وسعت تخریب‌ها در غزه، شناسایی هویت بقایای اجساد بسیار دشوار است. وی همچنین خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها و تسهیل دسترسی کمک‌های انسانی به ساکنان غزه شد.

در همین حال، آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز اعلام کرد که در انبارهای خود در اردن و مصر به میزان کافی مواد غذایی برای تأمین نیازهای تمام جمعیت غزه به مدت سه ماه موجود است، اما باید اجازه داده شود این کمک‌ها بدون هیچ‌گونه تأخیر یا مانع وارد غزه شوند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته گذرگاه‌های نوار غزه را به طور کامل بسته و از ورود غذا، دارو و تمامی مایحتاج زندگی جلوگیری کرده است، در حالی که هزاران کامیون در سمت مصری گذرگاه رفح (گذرگاه زمینی بین نوار غزه و مصر) در انتظار اجازه ورود هستند، اما اسرائیل همچنان از بازگشایی گذرگاه خودداری می‌کند و این موضوع را به بازگرداندن اجساد اسرای اسرائیلی باقی‌مانده مرتبط می‌داند.