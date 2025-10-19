بیانیه شدیداللحن دیده بان حقوق بشر علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه با صدور بیانیهای با شدیدترین لحن تخریب سیستماتیک پروژهها، زیرساختها و واحدهای مسکونی را که به طور کامل یا جزئی با بودجه کمیسیون اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا، تأمین مالی شده است را محکوم کرد.
این پروژهها عموماً از طریق سازمانهای جامعه مدنی فلسطین یا از طریق نهادهای سازمان ملل و بویژه آژانس امداد و اشتغال برای آوارگان فلسطینی (آنروا) احداث شده بود که در طول نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه از دو سال پیش تاکنون تخریب شده اند.
دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه در بیانیه مطبوعاتی خود تاکید کرد که تخریب سیستماتیک رژیم صهیونیستی نه تنها داراییهای مادی را هدف قرار میدهد، بلکه سیستمهای حیاتی را که برای تضمین حقوق اساسی معیشتی مردم شامل دسترسی به آب سالم، بهداشت، آموزش و مسکن مناسب ایجاد شدهاند، را نیز در بر میگیرد، به گونهای که هدف قرار دادن آنها نقض آشکار تعهدات تل آویو به عنوان یک نیروی اشغالگر تحت قوانین بینالمللی بشردوستانه است.
نظر شما