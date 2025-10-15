واکنش نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق به ترور المشهدانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، ترور یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی در بغداد واکنش نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور را به همراه داشت.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور تشکیل کارگروه جنایی و کمیته تحقیق درباره ترور صفاء المشهدانی نامزد انتخابات پارلمانی عراق را صادر کرد.

دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در بیانیه‌ای با اشاره به ترور المشهدانی با استفاده از بمبی که به بدنه خودرو او چسبانده شد اعلام کرد در این حادثه که در محله الضباط در ناحیه الطارمیه در شمال بغداد روی داد، چهار نفر دیگر که به همراه المشهدانی سوار بر خودرو بودند زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است، با پیگیری و دستور نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، یک کارگروه جنایی مشترک و یک کمیته عالی تحقیق زیر نظر مستقیم فرمانده عملیات بغداد به منظور روشن شدن ابعاد این حادثه تشکیل شده است.

از سوی دیگر محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق، امروز چهارشنبه، ترور صفاء المشهدانی، نامزد انتخاباتی را که در پی هدف قرار گرفتن با یک بمب در منطقه طارمیه واقع در شمال بغداد ترور شد، تسلیت گفت و در عین حال تاکید کرد مجلس برای پیگیری ابهامات این جنایت، شناسایی طرف‌های دخیل و سپردن آن‌ها به دست عدالت، کمیته‌ای تحقیقاتی تشکیل خواهد داد.

محمود المشهدانی رئیس مجلس نمایندگان عراق تاکید کرد: با قلبی مؤمن به قضا و قدر الهی و با اندوهی عمیق، ترور صفاء المشهدانی نامزد ائتلاف ما یعنی ائتلاف حاکمیت ملی برای قانونگذاری (سیاده الوطنی) را که صبح امروز در پی یک عملیات تروریستی بزدلانه و ناجوانمردانه با بمبی غافلگیرکننده به همراه دو تن از همراهانش ترور شد، به فرزندان ملت و بخصوص اهالی منطقه طارمیه تسلیت می‌گوییم.

المشهدانی با اشاره به اینکه، این عمل بزدلانه با هدف ضربه زدن به مردانِ موضع‌گیری، کلام و اصول (افراد متعهد، شجاع و با اصول) صورت گرفت، خاطر نشان کرد: طارمیه یکی از فرزندان نیکوکار و مخلص خود را از دست داد؛ کسی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود و با صداقت و ایمان برای تثبیت ارزش‌های عدالت و وطن‌پرستی تلاش می‌کرد و با روحیه‌ای صادق و ملی، حضوری فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی داشت و از مسائل منطقه و وطنش دفاع می کرد.

المشهدانی از دولت و نهادهای امنیتی ذی‌ربط خواست تا اقدامات تحقیقاتی لازم را انجام داده و کمیته‌ای برای بررسی این جنایت شنیع تشکیل دهند تا عاملان آن شناسایی و برای مجازات به دست عدالت سپرده شوند.

او همچنین تأکید کرد: مجلس نمایندگان عراق نیز به نوبه خود یک کمیته تحقیق برای پی بردن به جزئیات این حادثه تروریستی که یک شخصیت ملی و اجتماعی را هدف قرار داد، تشکیل می‌دهد و تمامی افراد دخیل را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.

گفتنی است که صفاء المشهدانی، عضو شورای استانی بغداد و نامزد انتخابات آتی پارلمان این کشور بامداد امروز چهارشنبه به دست افراد ناشناس ترور شد. وی در یک حمله تروریستی در شهر طارمیه در شمال بغداد به قتل رسید.‌به گزارش منابع خبری، این ترور با یک بمب چسبان که در خودروی وی کار گذاشته شده بود، صورت گرفته است. ‌

صفاء المشهدانی از نامزدهای ائتلاف السیاده در انتخابات پارلمانی آتی عراق بود که این ائتلاف عمدتاً نمایندگی اهل سنت عراق را بر عهده دارد.