به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نازی اول اظهار کرد: در نیم‌سال اول سال جاری، اسناد تک‌برگ برای هزار و ۱۳۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان صادر شده است.

وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی مالکیت و حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی عنوان کرد.

نازی اول افزود: صدور این اسناد نه تنها به تثبیت مالکیت و ایجاد آرامش خاطر برای کشاورزان و بهره‌برداران منجر می‌شود، بلکه بستری امن برای سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در بخش کشاورزی منطقه فراهم می‌کند.

رئیس امور اراضی علی‌آباد کتول گفت: این اقدام در پاسخ به درخواست‌های بهره‌برداران و کشاورزان شهرستان صورت گرفته و تأثیر قابل توجهی در روند ساماندهی اراضی کشاورزی منطقه دارد.