مومن زاده: می خواهم در سومین حضورم خوش رنگترین مدال جهان را کسب کنم

مهلا مؤمن زاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌ام و در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از آمادگی کامل برخوردارم. با برنامه‌ریزی کادر فنی و تمرینات روزانه، مطمئنم در روز مسابقه به آمادگی ۱۰۰ درصدی می‌رسم و بهترین عملکردم را به نمایش خواهم گذاشت.

وی ادامه داد: در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۹ در عین جوانی به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شده بودم و موفق به کسب مدال نقره شدم. بعد از طی کردن یک دوره آسیب دیدگی شدید که با عمل جراحی انجامید، موفق شدم خود را به تیم ملی برسانم. «ووشی» سومین حضور من در رقابت‌های قهرمانی جهان است و با تجربه بیشتر و آمادگی بدنی بالاتر تمام تلاشم این است خاطرات خوب منچستر را با کسب مدالی خوشرنگ تر تکرار کنم.

وی درباره شناخت از حریفان خود در این دوره از مسابقات گفت: تقریباً تمامی رقبای اصلی را می‌شناسم و با برخی آنها مبارزه کرده‌ام. در جریان تمرینات تیم ملی با کمک کادر فنی رقبا را به‌دقت آنالیز کرده‌ایم. با توجه به قرعه‌بندی احتمالی و بررسی فیلم‌های رقبا، برنامه مشخصی برای هر مسابقه داریم. این باعث می‌شود که با اعتمادبه‌نفس بالا وارد میدان مبارزه شده و بتوانم نتیجه‌ای درخور شأن تیم ملی ایران کسب کنم.

ملی‌پوش وزن منفی ۴۹ کیلوگرم کشورمان افزود: لیست شرکت کنندگان رقابت‌های جهانی روی سایت مسابقات منتشر شده و به خوبی بیانگر همه چیز است. همه تکواندوکاران عنوان دار جهانی، قاره‌ای و المپیک حضور دارند و بدون شک رقابت‌های سخت، دشوار و البته سطح بالایی را پیش رو خواهیم داشت.

مؤمن زاده در پایان گفت: تیم ما نیز از نظر فنی و روحی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و تمام اعضای تیم برای موفقیت و کسب مدال تلاش می‌کنند، ان شاالله که بتوانیم نتایج خوبی در این رقابت‌ها توسط تیم بانوان که شایستگی زیادی دارد، ثبت کنیم.