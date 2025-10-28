به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حادثه اخیر و درگیری که بین دانش آموز و مدیر یکی از مدارس شهرستان رخ داد، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکومیت شدید این رفتار ناپسند، اعلام کرد: پیگیری حقوقی موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با بیان اینکه همانطور که از حقوق دانش آموزان در مقابل هرگونه تنبیه دفاع می‌کنیم، در مقابل هرگونه اهانت و بی حرمتی نسبت به ساحت مقدس معلمان، به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد و از حقوق معلمان و مدیران خود نیز با قاطعیت، حمایت کرده و برابر قوانین و مقررات با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

عبداله باور گفت: واحد حقوقی آموزش و پرورش شهرستان، وظیفه ذاتی خود می‌داند که به جد تا احقاق حقوق مدیر مدرسه، حمایت قضائی خود را ادامه دهد ولی با توجه به اینکه دانش آموز خاطی از لحاظ حقوقی شرایط بازداشت را ندارد مدیریت مدرسه نیز در همان ساعات اولیه حادثه، با سعه صدر خود و در نظر گرفتن شرایط بی‌سرپرست بودن دانش آموز، ضمن صرف نظر از شکایت فرد خاطی، با حضور در محل کلانتری، رضایت فردی خود را کتباً اعلام نموده است، ولی جنبه دفاع از حقوق معلمان و جامعه فرهیخته فرهنگیان در برابر بی‌حرمتی دانش آموز و برهم زدن نظم مدرسه و اهانت به همکاران فرهنگی ما به قوت خود باقی است و تا اعلام نتیجه مسیر حقوقی آن ادامه خواهد داشت.

عبداله باور با اشاره به اینکه آموزش و پرورش شهرستان اجازه نخواهد داد این گونه اتفاقات و رفتارهای ناشایست به حرمت مدرسه آسیبی وارد کند یادآور شد که اگر احترام به معلم به عنوان مجریان سیاست‌های آموزشی در بیرون از مدرسه تقویت نگردد و مورد اهانت قرار بگیرد در حقیقت سرمایه‌گذاری بر آینده دانش آموزان و فرزندان خود را زیر سوال برده‌ایم.