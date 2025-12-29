سلمان محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه امسال معلمان گناوهای با تلاش و پشتکار فراوان در این جشنواره حضور یافتند و توانستند در ردههای مختلف حائز مقام شوند.
وی افزود: بر اساس نتایج اعلامشده، خانمها «حمیده غلامی»، «سکینه سلطانپناهی» و «کوثر لیراوی» موفق به کسب رتبه اول استانی شدند؛ همچنین «بهناز بحرینی» رتبه دوم و «توبا سلیمی» رتبه سوم این جشنواره را به دست آوردند.
معاون آموزشی آموزش و پرورش گناوه با اشاره به اینکه این افتخارات شامل سه رتبه نخست، یک رتبه دوم و یک رتبه سوم است، بیان کرد: این موفقیت بزرگ نشاندهنده توانمندی، تخصص و خلاقیت معلمان گناوه در بهکارگیری شیوههای نوین آموزشی و ارتقای کیفیت یاددهی – یادگیری است.
محمدی با تبریک این دستاورد ارزشمند به جامعه فرهنگیان گفت: بدون تردید تلاش معلمان، حمایت مدیران مدارس و برنامهریزیهای انجام شده در سطح مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نقش مهمی در این موفقیت داشته است و امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه یابد.
