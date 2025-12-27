عبدالله باور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره الگوهای برتر تدریس بهعنوان یکی از مهمترین رخدادهای تخصصی آموزش و پرورش، هر ساله با هدف شناسایی الگوهای نوین و خلاقانه در ارائه محتواهای درسی برگزار میشود و فرهنگیان برجسته سراسر کشور در آن به رقابت میپردازند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: «کوثر لیراوی»، از معلمان خلاق و توانمند گناوهای، با ارائه یک پوستر آموزشی نوآورانه در درس فلسفه و منطق، توانست از میان هزاران اثر شرکتکننده در این جشنواره، حائز مقام دوم کشوری شود و افتخاری ارزشمند را برای استان بوشهر و شهرستان گناوه رقم بزند.
مدیر آموزش و پرورش گناوه با تبریک این موفقیت گفت: این دستاورد نشاندهنده ظرفیت بالای فرهنگیان شهرستان در تولید محتوای آموزشی مبتکرانه و همسو با استانداردهای روز تعلیم و تربیت است.
باور ادامه داد: معلمان گناوه همواره ثابت کردهاند که با خلاقیت و تلاش، توان تربیت نسلی پویا، پرسشگر و آیندهساز را دارند و چنین افتخاراتی، انگیزهای دوچندان برای ادامه مسیر تحول در آموزش است.
وی تصریح کرد: حمایت از تمامی معلمان خلاق و پژوهشگر و نوآور، که با بهکارگیری الگوهای نوین، زمینه شکوفایی استعدادهای دانشآموزان را فراهم میسازند، در اولویت برنامههای این مدیریت قرار دارد تا شاهد موفقیتهای بیشتر فرهنگیان شهرستان رصههای علمی و تربیتی کشور باشیم.
نظر شما