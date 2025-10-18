حبیبی: ۵۳ پروژه در کارگروه امور زیربنایی کردستان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه کردستان با اشاره به وضعیت طرحهای اقتصادی اظهار کرد: از مجموع ۶۱ پرونده مطرحشده در کارگروه امور زیربنایی، ۵۳ مورد به تصویب رسیده، ۲ مورد با مخالفت مواجه شده و ۶ پرونده نیز به دلیل نقص مدارک به کمیتههای تخصصی ارجاع داده شدهاند.
وی با بیان اینکه طرحهای ارائهشده بیشتر در حوزههای صنعت، کشاورزی، شیلات و گردشگری هستند، افزود: طرحهایی همچون تولید تیرچه فولادی، سنگ ساختمانی، گلخانه، بستهبندی سبزیجات و پرورش ماهی سردابی از جمله موارد تأیید شده بودهاند.
حبیبی ادامه داد: اکثر پروژهها در سطح خردمقیاس و زیر ۱۰ هزار متر مربع هستند که در توزیع جغرافیایی مناسبی در سطح استان قرار گرفتهاند.
معاون امورعمرانی استاندار کردستان تأکید کرد: کارگروه امور زیربنایی استان با مشارکت بیش از ۲۰ مدیر و معاون دستگاههای اجرایی فعالیت میکند و با رعایت ضوابط و مقررات، حداکثر همکاری را با سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی دارد.
وی به بررسی طرح جامع شهر کامیاران اشاره کرد و گفت: این طرح پس از بررسی در چندین جلسه با حضور مشاور طرح و اعضای شورای برنامهریزی، با رأی اکثریت ۱۴ به ۶ به تصویب رسید.
وی در خصوص مسائل مرتبط با الحاق اراضی به محدوده شهری گفت: متأسفانه برخی مخالفتها از سوی کمیتههای فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مانع پیشرفت طرح شد، اما تجربه ما در شهرهای سقز و بانه نشان داده که با پیگیری فنی و مستند، امکان تصویب وجود دارد.
حبیبی با اشاره به اینکه مسئولیت بررسی نهایی این طرح با کارگروه امور زیربنایی استان است، افزود: در مورد طرح کامیاران، برخلاف طرحهای قبلی، حوزه عمرانی استانداری دخالت مستقیمی نداشته و طرح کاملاً توسط مشاور و با محوریت دادههای تخصصی تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع تفصیلی فرصتی برای رفع اشتباهات قبلی است، اضافه کرد: باید در بازنگری مشاوران تخصصی مشکلات را علت یابی و در مورد آن تصمیم گیری کنند.
نظر شما