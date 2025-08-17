  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۷

طرح جامع شهر کامیاران در کارگروه امور زیربنایی کردستان بررسی شد

طرح جامع شهر کامیاران در کارگروه امور زیربنایی کردستان بررسی شد

سنندج- چهارمین جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست کردستان با محوریت بررسی طرح جامع شهر کامیاران و چندین طرح تولیدی و خدماتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست استان کردستان صبح یکشنبه با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در حاشیه این نشست اظهار داشت: در این جلسه ۹ طرح مختلف در حوزه‌های تولیدی، خدماتی و شهری مورد بررسی قرار گرفت که از مهمترین آن‌ها می‌توان به طرح جامع شهر کامیاران اشاره کرد.

فرشید ظهوری افزود: در کنار طرح جامع کامیاران، امکان‌سنجی و مکان‌یابی شهرک‌های مسکونی در شهرستان‌های بانه و مریوان نیز در دستور کار جلسه قرار داشت.

وی یادآور شد: همچنین چندین تقاضا و استعلام مرتبط با طرح‌های خدماتی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که شامل احداث مجتمع گردشگری، پرورش مرغ گوشتی (دو مورد)، واحد تولید کنسانتره میوه، پرورش ماهیان سردآبی، پرواربندی گوساله و احداث اقامتگاه بوم‌گردی بود.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: نتایج این بررسی‌ها پس از جمع‌بندی در کارگروه، جهت تصمیم‌گیری‌های نهایی و اجرایی به مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

کد خبر 6562411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها