طرح جامع شهر کامیاران در کارگروه امور زیربنایی کردستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست استان کردستان صبح یکشنبه با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در حاشیه این نشست اظهار داشت: در این جلسه ۹ طرح مختلف در حوزههای تولیدی، خدماتی و شهری مورد بررسی قرار گرفت که از مهمترین آنها میتوان به طرح جامع شهر کامیاران اشاره کرد.
فرشید ظهوری افزود: در کنار طرح جامع کامیاران، امکانسنجی و مکانیابی شهرکهای مسکونی در شهرستانهای بانه و مریوان نیز در دستور کار جلسه قرار داشت.
وی یادآور شد: همچنین چندین تقاضا و استعلام مرتبط با طرحهای خدماتی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که شامل احداث مجتمع گردشگری، پرورش مرغ گوشتی (دو مورد)، واحد تولید کنسانتره میوه، پرورش ماهیان سردآبی، پرواربندی گوساله و احداث اقامتگاه بومگردی بود.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: نتایج این بررسیها پس از جمعبندی در کارگروه، جهت تصمیمگیریهای نهایی و اجرایی به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
