به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم آباد و پرسپولیس از ساعت ۱۸:۱۵ امروز شنبه در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی خرم آباد آغاز شد که نیمه نخست این بازی با یک گل به سود میزبان به پایان برسد. عرفان معصومی فر (۲۹) برای خیبر گلزنی کرد.

ترکیب خیبر:

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی فر، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، علی شجاعی، محسن سفیدچغایی، مهدی گودرزی، حمیدرضا طاهرخانی و عارف قزل.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امین کاظمیان، تیوی بیفوما، امید عالیشاه و علی علیپور.

بازی مالکانه بی سود برای پرسپولیس

مطابق انتظار پرسپولیس توانست بازی مالکانه را در دستور کار قرار دهد. آنچه در شیوه نمایش تهاجمی شاگردان وحید هاشمیان در نیمه نخست مشهود بود استفاده از تمام فضای زمین برای رسیدن به گل بود.

پرسپولیس در دقیقه ۹ روی نفوذ باکیچ و ارسال میلاد محمدی توپ به علی علیپور رسید اما شوت سرضرب او از بالای دروازه دیناروند به بیرون رفت.

میهمان سرخپوش همانطور که انتظار می‌رفت توپ و میدان را در اختیار داشت تا بتواند دفاع چندلایه خیبر را پشت سر بگذارد. تلاش انفرادی علیپور در دقیقه ۲۰ بار دیگر منجر به خلق موقعیت برای این بازیکن شد. مهاجم پرسپولیس دو مدافع خیبر را دریبل کرد و سپس با شوت سرکش خود دروازه دیناروند را تهدید کرد که دروازه بان خرم آبادی‌ها توپ را با مشت دفع کرد و به کرنر فرستاد.

خیبر بر خلاف جریان بازی روی ارسال از جناح راست حمیدرضا طاهرخانی روی زمین و اشتباه براجعه مدافع پرسپولیس توانست توسط عرفان معصومی فر در دقیقه ۲۹ به گل اول بازی برسد. این تیم پس از این گل اول، جرأت حمله کردن پیدا کرد و مسعود محبی در دقیقه ۳۶ روی ارسال کرنر طاهرخانی نزدیک بود برای دومین بار دروازه خیبر را باز کند که این امر محقق نشد تا بازی در نیمه نخست با همان یک گل به سود میزبان به پایان برسد.