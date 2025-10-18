مقدم: ۱۵۵۱ مددجوی کمیته امداد یزد خودکفا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مقدم در همایش آموزشی تخصصی با موضوع «پایدارسازی و ایده‌یابی در کسب‌وکار» گفت: این همایش باهدف ارتقای دانش و مهارت مجریان طرح‌های اشتغال و توانمندسازی افراد مستعد ورود به بازار کار، با حضور ۶۲۰ نفر از مجریان و مستعدین طرح‌های اشتغال تحت حمایت کمیته امداد یزد برگزار شد.

وی افزود: در این رویداد مهم، اساتید برتر و مشاورین متخصص در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار به ارائه مطالب آموزشی و راهکارهای عملی پرداختند. محور اصلی همایش، چگونگی شناسایی ایده‌های نوآورانه و تبدیل آن‌ها به کسب‌وکارهای پایدار و مقاوم در برابر چالش‌های اقتصادی بود.

مقدم، پایداری طرح‌های اشتغال را اولویت اصلی این نهاد دانست و اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، با تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه توانمندسازی، موفق به خودکفایی و خروج ۱۵۵۱ نفر از مددجویان از چرخه حمایت کمیته امداد شدیم.

وی با اشاره به اینکه این برنامه آموزشی تخصصی در راستای سیاست‌های کلان کمیته امداد برای ایجاد اشتغال پایدار و تحقق خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت برگزار شده است گفت: این دوره‌های آموزشی نقش حیاتی در تقویت بنیه علمی و اجرایی مجریان طرح‌ها داشته و به آن‌ها کمک می‌کند تا کسب‌وکار خود را به‌صورت حرفه‌ای‌تر مدیریت کرده و از پایداری شغلی بلندمدت اطمینان حاصل کنند.