خط دفاعی پرسپولیس مثل «پنیر سوئیسی» است؛ توصیه به هاشمیان برای استعفا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، روز شنبه ۲۶ مهرماه در ورزشگاه تختی خرمآباد به مصاف خیبر خرمآباد رفت. این دیدار در حالی برگزار شد که شاگردان وحید هاشمیان پس از چند بازی بدون شکست، به دنبال ادامه روند صعودی خود بودند، اما در نهایت با نتیجه ۲ بر یک مغلوب میزبان شدند.
در این مسابقه، خیبر با نمایش برتری در زمین و استفاده هوشمندانه از موقعیتهای خود، موفق شد یکی از مهمترین پیروزیهای فصلش را به دست آورد در حالیکه پرسپولیس با وجود داشتن چند فرصت گلزنی، نتوانست از اشتباهات حریف بهرهبرداری کند. این شکست، اولین باخت سرخپوشان در فصل بیستوپنجم لیگ برتر محسوب میشود و باعث شد تیم پایتختنشین در پایان هفته هفتم به رتبه دهم جدول سقوط کند.
پس از پایان دیدار و حواشی بهوجود آمده، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از سمت خود کنارهگیری کرد. این استعفا که در پی نتایج اخیر و فشارهای موجود صورت گرفت، با موافقت هیئتمدیره باشگاه همراه شد.
بر اساس تصمیم مدیران پرسپولیس، قرار است (امروز یکشنبه ۲۷ مهر) جلسهای برای بررسی وضعیت نیمکت سرخپوشان و آینده وحید هاشمیان برگزار شود و به نظر میرسد نتایج ضعیف چند هفته اخیر ممکن است منجر به تحولات تازهای در این تیم شود.
در صورتی که هیئتمدیره تصمیم به تغییر سرمربی بگیرد، پرسپولیس در آستانه ورود به مقطع حساس لیگ با چالشی جدی در حوزه فنی مواجه خواهد شد.
پرسپولیس تاکتیک مشخصی مقابل خیبر نداشت
محمود شافعی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد پرسپولیس در بازی با خیبر اظهار داشت: بازی فوقالعاده جنجالی و پرحاشیه بود. تیم پرسپولیس هیچ شباهتی به تیم فصل گذشته نداشت و از آن روند خوب کاملاً فاصله گرفته است. در این دیدار نه تاکتیک مشخصی برای حمله وجود داشت و نه سیاستی خاص برای گلزنی. بازی پرسپولیس به نوعی سردرگم بود و بازیکنان بیشتر بر اساس حرکات فردی عمل میکردند. از نظر من پرسپولیس زور لازم برای پیروزی را نداشت و به همین دلیل به هدفش نرسید. در مقابل، خیبر از موقعیتهایش به خوبی استفاده کرد و سه امتیاز بازی را به دست آورد.
هاشمیان باید استعفا دهد
وی در خصوص احتمال تغییرات روی نیمکت پرسپولیس گفت: به نظر من، خود وحید هاشمیان باید در این شرایط تصمیم بگیرد. وقتی تیم از نظر فنی و تاکتیکی نتوانسته به شرایط ایدهآل برسد و حتی در اجرای ابتداییترین اصول تاکتیکی دچار ضعف است، بهتر است او خودش استعفا دهد تا فضای تیم باز شود و مربی دیگری با تفکرات جدید هدایت تیم را بر عهده بگیرد. بازیکنان پرسپولیس در حال حاضر سردرگم هستند، وظایفشان را به درستی نمیدانند و بدون پرس مؤثر و برنامه مشخص بازی میکنند. این تیم هیچ نشانی از فوتبال هدفمند ندارد.
خط دفاعی پرسپولیس مانند «پنیر سوئیسی» بود
پیشکسوت پرسپولیس درباره نقاط ضعف این تیم خاطرنشان کرد: خط دفاعی پرسپولیس در بازی با خیبر بهقدری متزلزل بود که میشد گفت مثل «پنیر سوئیسی» از هر طرف نفوذپذیر بود. خط هافبک هم در پوشش دفاعی و بسته نگه داشتن فضاها کاملاً سردرگم عمل کرد. نه توپرسانی مؤثری وجود داشت و نه حرکات ترکیبی میان هافبکها و مهاجمان دیده میشد. به نظر من ضعیفترین بخش تیم، خط دفاع و هافبک پرسپولیس بود که کاملاً بیبرنامه بازی کردند.
هاشمیان هنوز نمیداند سرمربی چه تیمی شده است
شافعی با اشاره به عملکرد بازیکنان پرسپولیس گفت: در چنین شرایطی بازیکنان مقصر اصلی نیستند. بازیکن دوست دارد بازی کند و وقتی مربی به او فضا بدهد، تمام تلاشش را میکند. اما نحوه استفاده از بازیکنان و زمان بازی دادن به آنها اهمیت زیادی دارد. به نظر من هاشمیان هنوز درک نکرده که سرمربی چه تیم بزرگی شده است. او تجربه کافی برای هدایت تیمی در سطح پرسپولیس ندارد و فعلاً در حال آزمون و خطاست. این موضوع باعث شده بازیکنان هم دلسرد شوند، چون وقتی نتیجه نمیگیرند، نگاهها به سمت مربی میرود. در حال حاضر تمام انتقادات متوجه وحید هاشمیان است، چرا که هیچ خروجی مشخصی از نظر تاکتیکی نداشته و نتوانسته بازی ترکیبی یا برنامه فنی مؤثری ارائه دهد. پرسپولیس در حال حاضر فوتبالی کاملاً ساده و بدون ساختار بازی میکند.
تارتار گزینهای مناسب برای نیمکت پرسپولیس
این کارشناس فوتبال در پایان درباره گزینه جانشینی احتمالی روی نیمکت پرسپولیس اظهار داشت: اکنون زمان مناسبی برای آوردن مربی خارجی نیست، چون هر مربی جدیدی که بیاید، ادعا میکند تیم را خودش نبسته و تا نیمفصل نمیتواند تغییر خاصی ایجاد کند. به نظر من بهترین گزینه در شرایط فعلی مهدی تارتار است. او فضای تیم پرسپولیس را به خوبی میشناسد، سابقه کار با علی دایی را دارد و تیم فعلیاش هم در صدر جدول قرار دارد. از نظر مالی هم گزینهای منطقی است و چون سابقه بازی در پرسپولیس را دارد، میتواند ارتباط خوبی با بازیکنان برقرار کند. تارتار میتواند تیم را جمع و جور کند و به پرسپولیس کمک کند تا دوباره به مسیر مدعیان قهرمانی بازگردد.
