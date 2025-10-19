  1. ورزش
ریکاوری پرسپولیس پس از شکست و استعفای درویش

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست مقابل خیبر خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته مقابل خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر نتیجه را دو بر یک واگذار کرد تا رضا درویش مدیرعامل این باشگاه از سمت خود استعفا دهد.

وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس تصمیم گرفت تمرین ریکاوری تیمش را ظهر امروز بدون توجه به انتقادات تند و تیزی که از عملکرد سرخپوشان می‌شود، برگزار کند.

از این رو بازیکنان اصلی در بازی برابر خیبر در سالن بدنسازی حضور یافتند و پس از انجام حرکات کششی، نرمشی و زدن وزنه، وارد زمین چمن شدند و دویدن دور زمین را در برنامه داشتند.

سایر بازیکنان هم زیر نظر کادر فنی به تمرینات مختلفی شامل؛ عبور از موانع، کار با توپ، راندو و بازی شرایطی در بخشی از زمین پرداختند.

