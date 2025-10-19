جزئیات توافق افغانستان و پاکستان از زبان سخنگوی دولت افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت افغانستان با اشاره به امضای توافقنامه جامع آتش‌بس بین افغانستان و پاکستان در دوحه گفت که توافق با پاکستان تصریح می‌کند که هیچ گروهی که حملاتی را علیه دولت پاکستان انجام می‌دهد، حمایت نخواهد شد.

بنا بر اعلام مجاهد، توافق با پاکستان بر تعهد به صلح، حسن همجواری و حل مسائل موجود از طریق گفتگو تاکید دارد.

سخنگوی دولت افغانستان تصریح کرد که دو طرف متعهد می‌شوند که نیروهای امنیتی، غیرنظامیان یا تأسیسات در هر دو کشور را هدف قرار ندهند.

مجاهد ابراز داشت که توافق با پاکستان شامل ایجاد مکانیزمی تحت نظارت کشورهای میانجی برای پیگیری اجرای مفاد توافق است.

سخنگوی دولت افغانستان گفت که دو طرف از تلاش‌های قطر و ترکیه در تسهیل دستیابی به توافق بین افغانستان و پاکستان قدردانی می‌کنند.