  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

افغانستان: در حملات پاکستان به اسپین‌بولدک، ۲۱۰ تن کشته و زخمی شدند

افغانستان: در حملات پاکستان به اسپین‌بولدک، ۲۱۰ تن کشته و زخمی شدند

مقامات دولت موقت افغانستان اعلام کردند که در حملات پاکستان به اسپین‌بولدک، ۴۰ تن کشته و ۱۷۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مقامات دولت موقت افغانستان اعلام کردند که در حملات پاکستان به منطقه اسپین‌بولدک در ولایت قندهار در جنوب این کشور، ۴۰ تن کشته و ۱۷۰ نفر زخمی شدند.

همچنین براساس ادعای مقامات محلی، در پی آتش توپخانه ارتش پاکستان چندین خانه در جنوب افغانستان تخریب شده است.

گفتنی است که درگیری‌های مرزی میان ارتش پاکستان و دولت موقت افغانستان طی روزهای گذشته وارد مرحله جدیدی شد.

پاکستان، دولت موقت افغانستان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و از سوی دیگر، کابل این اتهامات را رد می‌کند.

کد خبر 6626348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها