به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مقامات دولت موقت افغانستان اعلام کردند که در حملات پاکستان به منطقه اسپین‌بولدک در ولایت قندهار در جنوب این کشور، ۴۰ تن کشته و ۱۷۰ نفر زخمی شدند.

همچنین براساس ادعای مقامات محلی، در پی آتش توپخانه ارتش پاکستان چندین خانه در جنوب افغانستان تخریب شده است.

گفتنی است که درگیری‌های مرزی میان ارتش پاکستان و دولت موقت افغانستان طی روزهای گذشته وارد مرحله جدیدی شد.

پاکستان، دولت موقت افغانستان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و از سوی دیگر، کابل این اتهامات را رد می‌کند.