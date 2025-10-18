هشدار تند فرمانده ارتش پاکستان به کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگرافایندیا، سید عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان ضمن درخواست از کابل برای اقدام قاطع و فوری علیه تروریستهایی که به ادعای وی از خاک افغانستان برای حمله به اسلامآباد استفاده میکنند، به افغانستان درباره انتخاب بین «صلح و آشوب» هشدار داد.
اظهارات منیر در بحبوحه حملات هوایی جدید پاکستان علیه آنچه مخفیگاههای تروریستی در افغانستان که دیروز انجام شد، مطرح شده است. این حملات ساعاتی پس از تمدید آتشبس دو روزه بین اسلامآباد و کابل صورت گرفت که درگیریها بین دو طرف را به طور موقت متوقف کرده بود.
فرمانده ستاد ارتش پاکستان در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان افسری ارتش در آکادمی نظامی پاکستان کاکول در شهر ایبتآباد در استان خیبرپختونخوا خطاب به افغانستان گفت: بین صلح و هرجومرج انتخاب کنید.
وی همچنین گفت که حکومت سرپرست افغانستان (طالبان) باید به طور قاطع علیه شبهنظامیانی که به ادعای وی از خاک افغانستان برای فعالیتهای تروریستی در پاکستان استفاده میکنند، اقدام کند و مدعی شد که همه گروههای نیابتی که از خاک افغانستان استفاده میکنند، با پاسخی سهمگین روبهرو خواهند شد.
حملات دیروز پاکستان پس از حمله مسلحانه به تاسیساتی نظامی در وزیرستان شمالی رخ داد؛ حملهای که به نوشته تلگراف ایندیا توسط گروه تروریستی «حافظ گل بهادر» از زیرمجموعههای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان صورت گرفت.
این حملات جدید در حالی انجام شد که نمایندگان افغانستان و پاکستان قرار است در در دوحه با یکدیگر دیدار کنند.
