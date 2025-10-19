به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع دولت موقت افغانستان امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر گفت: سیاست ما جنگیدن با همسایگانمان نیست و می‌خواهیم همه مشکلات با سایر کشورها را از طریق گفتگو حل کنیم.

سرپرست وزارت دفاع دولت موقت افغانستان در این مصاحبه ادامه داد: ما به پاکستان حمله نکردیم، بلکه از سرزمین‌های خود دفاع کردیم. پاکستان و افغانستان توافق کردند که مشکلات را از طریق گفتگو حل و فصل کنند و هیچ حمله یا تجاوزی به یکدیگر انجام ندهند.

محمد یعقوب مجاهددر این خصوص اضافه کرد: ما نمی‌خواهیم در امور پاکستان دخالت کنیم و از جنبش‌های مسلحانه نیز حمایت نمی‌کنیم. ما بارها گفته‌ایم که مشکل پاکستان با گروه‌های مسلح داخلی خود است و هیچ ارتباطی با ما ندارد.

وی سپس خاطرنشان کرد: ما حضور هرگونه جنبش مسلحانه‌ای که از خاک مان برای حمله به پاکستان یا هر کشور دیگری استفاده کند را رد می‌کنیم. ما به توافق پایبند خواهیم بود و انتظار داریم ترکیه و قطر بر اجرای آن نظارت داشته باشند.

وزارت امور خارجه قطر پیشتر اعلام کرد که پاکستان و افغانستان در جریان دور نخست مذاکرات در دوحه بر توقف فوری درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس توافق کردند.

به گزارش وزارت امور خارجه قطر، دو طرف همچنین توافق کردند تا نشست‌های پیگیری برگزار کنند تا از استمرار آتش‌بس اطمینان حاصل شود.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که این گام به کاهش تنش در مرز میان دو کشور برادر کمک کند.