کتاب «فن بیان و زبان بدن» به زبان کردی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «لەش وتە» (فنوفنون فن بیان و زبان بدن)، تألیف علی سهرابی، برای اولین بار به زبان کردی منتشر شد.
این اثر که شامل دو بخش «فن بیان» و «زبان بدن» است، با کیفیت بالا و در ۱۲۴ صفحه توسط نشر ژیار در سنندج چاپ شده و در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
علی سهرابی، نویسنده و پژوهشگر با سابقه در زمینههای مختلف هنری و فرهنگی، پیش از این نیز آثار دیگری چون «جنبەهای نمایشی تاریخ بیهقی» و «زمان و وێژەی کوردی» را منتشر کرده است.
این بار با کتاب جدید خود، «لەش وتە»، قصد دارد تا مهارتهای فن بیان و زبان بدن را به زبان کردی آموزش دهد و به این ترتیب، نخستین منبع علمی در این حوزه را به جامعه کردی ارائه کند.
کتاب «لەش وتە» که شامل تحلیلهایی علمی در حوزههای زبانشناسی، روانشناسی و انسانشناسی است، بهطور خاص به ویژگیهای زبان بدن کردها پرداخته و کاربرد آن در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و حرفهای را بررسی میکند.
این اثر بهعنوان یک منبع آموزشی، برای معلمان، دانشجویان و علاقهمندان به زبانشناسی و مهارتهای ارتباطی بسیار مفید خواهد بود.
سهرابی در این کتاب، علاوه بر معرفی مهارتهای ضروری در زمینه فن بیان، نکاتی را درباره نحوه استفاده مؤثر از زبان بدن در موقعیتهای اجتماعی و حرفهای بیان میکند.
همچنین، نویسنده با بهرهگیری از تصاویر و طراحی جلد متناسب با فرهنگ کردی، سعی دارد تا فرآیند درک مطالب را برای خوانندگان تسهیل کند.
در راستای هدفگذاری آموزشی این کتاب، سهرابی به اهمیت حفظ و توسعه زبان کردی در حوزههای علمی و آموزشی اشاره کرده و از آن بهعنوان ابزاری برای انتقال علم و فرهنگ کردی به نسلهای آینده یاد میکند.
از دیگر اهداف مهم این اثر میتوان به آشنایی مخاطب با زبان بدن کردی و فراهم آوردن منابع آموزشی برای دانشکدهها و دانشگاههای کردی اشاره کرد.
در نهایت، کتاب «لەش وتە» بهویژه برای حوزههای مختلف مانند سیاست، تجارت، آموزش و رسانهها کاربردهای زیادی خواهد داشت.
این اثر بهعنوان یک منبع جامع، میتواند به بهبود ارتباطات فردی و جمعی، افزایش اعتماد به نفس و تقویت مهارتهای اجتماعی کمک کند.
کتاب «لەش وتە» در حال حاضر در دسترس علاقهمندان و پژوهشگران قرار گرفته و میتواند بهعنوان یک منبع بیبدیل در حوزه مهارتهای ارتباطی و زبانشناسی کردی مورد استفاده قرار گیرد.
