به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هماهنگی مسئولان قضائی و اوقاف، عباس نجفی دادستان نوروزی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان، شهباز محمدی معاون قضائی، حجت‌الاسلام حاجی‌زین‌العابدینی مدیرکل اوقاف و آئینی معاون حقوقی اوقاف استان حضور داشتند.

مدیرکل اوقاف استان همدان در این جلسه گزارشی از وضعیت حقوقی موقوفات، پرونده‌های جاری، دعاوی مطروحه و مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در شهرستان‌های مختلف ارائه کرد.

مسائلی مانند تداخل مالکیت‌ها، تصرفات غیرقانونی، اطاله دادرسی و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف دعاوی حقوقی و ثبتی از جمله موارد مطرح‌شده بود.

معاون حقوقی اوقاف نیز با تشریح جزئیات پرونده‌های شاخص هر شهرستان، بر لزوم هم‌افزایی بیشتر بین دستگاه قضائی و اداره اوقاف برای صیانت از حقوق موقوفات و اجرای دقیق نیات واقفان تأکید کرد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با اشاره به اهمیت وقف، بر ضرورت رسیدگی دقیق، منصفانه و سریع به پرونده‌های مرتبط تأکید و خواستار تقویت تعاملات تخصصی میان قضات و کارشناسان حقوقی اوقاف شد.

دادستان مرکز استان همدان نیز حفظ موقوفات را یک وظیفه حاکمیتی خواند و بر برخورد قاطع با هرگونه تضییع حقوق موقوفات و سوءاستفاده‌های احتمالی تأکید کرد.

در پایان مقرر شد کارگروه‌های تخصصی مشترکی برای بررسی موردی مشکلات حقوقی شهرستان‌ها تشکیل و راهکارهای عملی برای کاهش چالش‌ها و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موقوفات استان اتخاذ شود.