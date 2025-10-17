تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ساعتی پیش یک حمله پهپادی از سوی رژیم صهیونیستی در شهرک خربه سلم واقع در منطقه الطباله را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر خبرنگار النشره در جنوب لبنان گزارش داد که نیروهای صهیونیستی از موضع المطله به سمت حومه شهرک کفرکلا تیراندازی کردند.

صبح امروز نیز المیادین از انفجار بزرگی خبر داد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک یارون انجام داده و یک منزل را در این شهرک امروز منفجر کردند.

پیش از آن نیز حملات سنگینی از سوی رژیم صهیونیستی علیه لبنان انجام شده است و ارتش رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن زیرساخت‌های حزب الله شده است.

در سلسله حملات امروز رژیم صهیونیستی یک نفر در منطقه شمسطار در بعلبک به شهادت رسید و یک نفر در بنعفول در صیدا و شش نفر در منطقه انصار در نبطیه زخمی شدند.

در همین راستا یک منبع دیپلماتیک به شبکه الجزیره اعلام کرد که شورای امنیت بیانیه‌ای را تصویب کرده است که از تعهدات دولت لبنان برای اعمال حاکمیت خود بر اراضی خود حمایت می‌کند.

این منبع می‌افزاید که این بیانیه جامعه بین المللی را به حمایت از ارتش لبنان برای تضمین ثبات آن در جنوب رودخانه لیطانی ترغیب می‌کند.

این منبع خاطرنشان کرد که بیانیه شورای امنیت بار دیگر حمایت خود را از یونیفل اعلام کرده و بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی به عنوان طرف ناقض توافق توقف تنش، از همه طرف‌ها می‌خواهد که به ایمنی و امنیت پرسنل آن احترام بگذارند و به تعهدات خود تحت توافق مذکور احترام بگذارند.

این بیانیه خواستار اجرای کامل قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ شورای امنیت است و همچنین از آمادگی لبنان برای ترسیم مرزهای خود با سوریه و تلاش‌های آن برای جلوگیری از قاچاق استقبال می‌کند.