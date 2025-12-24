به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خودش هم نمی‌دانست چرا» نوشته محمود برآبادی و با تصویرگری سحر جوادی به تازگی برای گروه سنی بالای ۱۲ سال (نونهال) منتشر شده است. «خودش هم نمی‌دانست چرا» داستان چاپ‌خانخه شفق را روایت می‌کند که دو کارگر بیشتر ندارد؛ یکی رضا که چهارشانه و قد کوتاه با ابروهای پیوسته است و ماشین‌چی است و دیگری منصور که تازه پشت لبش سبز شده و حروف‌چین است. منصور سه ماه تابستان توی چاپ‌خانه کار می‌کند تا خرج تحصیلش را در بیاورد. در پی بحثی که بین آقای مشفق و منصور رخ می‌دهد اتفاقی می‌افتد و ماجراهایی رقم می‌خورد. در این میان پرسش‌هایی طرح می‌شود که ذهن مخاطب را درگیر می‌کند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

منصور سلام کرد. مشفق جواب نداد. نگاهی به کارهای چیده شده انداخت و رفت سمت رضا که کنار ماشین ملخی ایستاده بود. یکی از کارت‌های عروسی را برداشت و نگاه کرد و گفت: «این‌که صاف نیست چند بار بگم فرم را درست ببین. این چیه اینجا ریخته. بد نیست گاهی یک جارویی هم بزنی.» منصور گفت: «باشه آقا ولی من که پادو نیستم. حروف‌چینم.» مشفق که از جواب منصور یکه خورده بود، ناگهان رنگش کبود شد و لب‌هایش شروع کردند به لرزیدن. نگذاشت حرف منصور تمام شود و محکم خواباند بیخ گوشش.

رمان «راز باغ متروک» و کتاب «گرگ جوان» از جمله آثار این نویسنده به شمار می‌رود که پیشتر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را که در شمارگان ۲هزار نسخه با قیمت ۵۵ هزار تومان عرضه شده است از فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پایگاه اینترنتی فروش محصولات کانون به نشانی digikanoon.ir خریداری کنند.