مواجهه با نسل زد و آلفا با ذهن ۲۰ سال پیش ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی در آیین رونمایی از بازی «همه کاره» که به مناسبت هفته کودک در سالن شهید احمدرضا احمدی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری برگزار شد با بیان این‌که اسباب‌بازی برآمده از کتاب است، گفت: به همین مناسبت در روز «کتاب، دنیای شگفت‌انگیز کودکان» رونمایی از بازی «همه‌کاره» صورت می‌گیرد.

اسباب‌بازی در رتبه سوم و چهارم سبد فرهنگی خانواده‌هاست

علامتی با اشاره به اینکه امروز اسباب‌بازی بخشی از سبد فرهنگی هر خانواده است، گفت: اگر به عنوان حوزه فرهنگی، آموزشی و تربیتی بخواهیم به خانواده‌ها خدمت کنیم باید سبد فرهنگی آن‌ها را تنظیم کنیم. اسباب‌بازی در برخی آمارها رتبه سوم و در بعضی رتبه چهارم را در سبد فرهنگی خانواده‌ها داراست.

مدیرعامل کانون با بیان این‌که کتاب، سینما و تفریح‌های عمومی در اولویت‌های بالاتر از اسباب‌بازی در سبد خانواده هستند، افزود: این‌که کتاب در رتبه بالا قرار دارد خوب است و باید به آن تنوع ببخشیم. همچنین باید تلاش کنیم رتبه سرگرمی و اسباب‌بازی را در سبد فرهنگی خانواده بالا ببریم.

ضرورت توجه به توزیع و تبلیغات اسباب‌بازی

علامتی با اشاره به ضرورت توجه به بازی و اسباب‌بازی گفت: هر چه‌قدر محصولات با کیفیت و بر اساس نیاز مخاطب تولید کنیم، به همان میزان علاقه و انگیزه مخاطب در انتخاب آن محصولات بیشتر می‌شود. انتخاب یک بازی از سوی مخاطبان به ایده، طراحی، بسته‌بندی، محتوا و عرضه آن بستگی دارد.

او یکی از مشکلات در حوزه کتاب را توزیع آن دانست و افزود: عناوین زیادی کتاب در سال‌های اخیر چاپ شده است. وزارت فرهنگ وارشاد، خانه کتاب و کانون همه پای کار آمدند. در حوزه اسباب‌بازی هم همینطور است و توجه به توزیع و تبلیغات ضروری است.

مدیرعامل کانون با بیان این‌که تا امروز رویکرد سرگرمی‌های ما بیشتر فرهنگی و هنری بوده است، گفت: همکاران ما در اداره‌کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای و معاونت تولید کانون ضمن تقویت رویکرد فرهنگی و هنری باید ورود این حوزه به مباحث علمی و فناوری را مد نظرداشته باشند.

علامتی با اشاره به تاسیس کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران در سال گذشته، گفت: کارهای خوبی در این کانون شروع شده است. یکی از محورهای فعالیت‌های ما توجه به آموزش و توانمندسازی است زیرا با نسل زد و آلفا نمی‌شود با ذهن ۲۰ سال پیش مواجه شد.

او به تولید هزار تئاتر در کانون اشاره کرد و افزود: امسال از ۱۰۰ تئاتر حمایت می‌کنیم و سال آینده از ۲۰۰ تئاتر. برنامه ما ۵ ساله و تصاعدی است.

«همه کاره» پیوندی بین آموزش، بازی و خلاقیت است

مدیرعامل کانون با تاکید به این‌که حوزه اسباب‌بازی باید به سمت بازی‌ها و سرگرمی‌هایی با رویکرد علمی و فناورانه برود، گفت: این امر باید با کمک اداره‌کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای و کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران انجام شود.

او با اشاره به بازی «همه‌کاره»، این بازی را پیوندی بین آموزش، بازی و خلاقیت دانست و خواستار اثرسنجی بازی‌های تولید شده در کانون پرورش فکری در چند سال اخیر از سوی اداره‌کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون شد.

ضرورت ارزیابی بازی‌های تولید شده در کانون

علامتی گفت: اداره‌های کل بازرگانی، پژوهش و سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون باید تمام بازی‌های تولید شده در چند سال اخیر در کانون را ارزیابی کنند تا مشخص شود کدام بازی‌ها نیاز به تقویت و کدام‌ها نیاز به تکمیل و اصلاح دارد.

وی با اشاره به این‌که کانون مهد تصویرگران، نقاشان و عکاسان است، افزود: همه چیز بازی‌های کانون از جنس، بسته‌بندی و محتوا باید درجه یک و عاری از ایراد باشد.

طراحی عملیات رسانه‌ای برای معرفی محصولات کانون ضروری است

مدیرعامل کانون برجسته کردن تولیدات کودک و نوجوان در رسانه را ضروری ذکر کرد و گفت: زمان کار تک‌بعدی تمام شده است. اداره‌های کل پژوهش، سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای، بازرگانی و روابط عمومی کانون باید برای عرضه شایسته محصولات تلاش کنند. ما ۱۷ میلیون دانش‌آموز داریم و بازی «همه‌کاره» (+۷) است و فروش زیر ۱۰ میلیون این بازی قابل قبول نیست.

او با اشاره به ضرورت طراحی یک عملیات رسانه‌ای برای معرفی محصولات کانون ادامه داد: لازم است که خانواده‌ها، چهره‌ها و فضای مجازی را پای کار بیاوریم تا بازی و سرگرمی‌های کانون از جمله بازی «همه کاره» را معرفی کنند. خوشبختانه رسانه ملی پای کار است و همکاری خوبی با ما دارد. ما دنبال سود نیستیم. سود ما این است که محصول به دست بچه‌ها برسد. تولیدات کانون باید در رسانه و فضای مجازی خود را نشان دهد.

در پایان این آیین از بازی «همه‌کاره» با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون، محمدرضا کریمی‌صارمی معاون تولید کانون، لیلا بابایی مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای، ایمان شریفی طراح این بازی، مجتبی دانشور مدیر نظارت بر چاپ و توزیع محصولات کانون، عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارت کانون و روح‌الله عباسی‌نژاد مدیر دفتر حراست کانون رونمایی شد.

بازی «همه‌کاره» با طراحی ایمان شریفی به تقویت حافظه، افزایش دقت، گسترش دایره لغات و یادگیری مفاهیمی مانند اشکال هندسی، تقارن و ساعت کمک می‌کند و برای رده سنی بالای هفت سال مناسب است.

هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود.