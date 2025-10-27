به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری سی‌وسومین دوره هفته کتاب و طبق اعلام کانون، ۱۰ عنوان از آثار تولید شده از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر انتشارات در فهرست پرخواننده‌ترین کتاب‌هایی که کودکان و نوجوانان عضو مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در هفت ماه اخیر به امانت گرفته‌اند، قرار دارد.

در این فهرست که بر اساس داده‌های آماری سامانه مراکز کانون و از سوی معاونت فرهنگی کانون تهیه شده، کتاب «کبوتر باید به مدرسه برود» به نویسندگی مو ویلمز با آمار ۷۱۹۲ بار در بالاترین دفعه‌های امانت‌گیری و پس از آن به ترتیب «کبوتر ساندویچ پیدا می‌کند» به نویسندگی مو ویلمز با آمار ۷۰۹۹ بار، جای من اینجاست به نویسندگی اعظم بزرگی با ۶۸۹۸ بار، «آدم کوچولوی گرسنه» به نویسندگی پیر دلی با ۶۴۸۹ بار، «سرزمین مرده‌ها و زنده‌ها» به نویسندگی طاهره ایبد با ۶۴۵۳ بار، «آن بیرون چه خبر است؟» به نویسندگی زهرا نعمت‌الهی با ۶۴۱۷ بار، «بجوبجو هیولای کتاب‌خوار» به نویسندگی اما یارلت ۶۱۶۴ بار، «دروازه مردگان ۱ (قبرستان عمودی)» به‌نویسندگی حمیدرضا شاه‌آبادی با ۶۰۴۹ بار، «ماجراهای موشی ۱» کتایون آذرپی با ۵۹۵۷ بار و کتاب «گوسفندی که عصبانی بود خیلی عصبانی» به نویسندگی ژوزف تئوبالد با آمار ۵۹۰۹ بار امانت در رتبه‌های یک تا ۱۰ قرار گرفته است.

نام انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ۷ عنوان کتاب، شهر قلم، امید مهر و افق هر کدام با ۱ عنوان کتاب در این فهرست به چشم می‌خورد.

مراکز فرهنگی هنری ثابت، سیار شهری و روستایی و کتاب‌خانه‌های پستی کانون پرورش فکری - که اکنون شمار آن‌ها از ۱۰۴۰ مرکز فراتر رفته است - با نزدیک به ۶۰ سال سابقه فعالیت، از دیرباز وظیفه ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در بین کودکان و نوجوانان را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های خود برعهده دارد و در جای خود به افزایش آمار مطالعه کتاب در کشور کمک کرده است.

سی‌وسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» آبان ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود.