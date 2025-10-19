سفیدی:محدوده سایت گوزن زرد ایرانی در اردبیل افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سفیدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گوزن زرد ایرانی یکی از گونه‌های در معرض خطر است که افزایش آن نیازمند ایجاد زیستگاهی مناسب است.

وی افزود: افزایش محدوده سایت گوزن زرد ایرانی در فندقلوی شهرستان نمین، اقدام مهمی در راستای تقویت زیستگاه این گونه خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تاکید کرد: پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی، نیازمند هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مرتبط است و این موضوع باید در اولویت اقدامات مشترک قرار گیرد.

در ادامه شهامت هدایت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل نیز بیان کرد: همکاری با مجموعه حفاظت محیط زیست در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی از جمله آتش‌سوزی‌ها، از برنامه‌های اصلی این اداره کل است.

وی تأکید کرد: با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مشترک، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی استان برداشت.