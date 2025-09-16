مشاهده و ثبت یک رأس گوزن زرد ایرانی متولد سال جاری در سایت فندقلو

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی صبح سه شنبه در بازدید از جنگل فندقلو اظهار کرد: محیط بانان مستقر در سایت، موفق شدند گوساله‌ی متولد سال جاری از گوزن زرد ایرانی را که به صورت طبیعی در محیط سایت به دنیا آمده است را مشاهده و ثبت کنند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ رأس گوزن زرد ایرانی در این سایت نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی و سازگاری آن‌ها با شرایط محیطی سایت فندقلو در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: پوشش گیاهی منطقه به ویژه جنگل متراکم موجب می‌شود گوزن‌ها برای حفاظت از نوزاد خود، او را در روزها و ماه‌های نخست تولد مخفی کنند و به همین دلیل دیدن نوزاد در همان روزهای اول امکان پذیر نیست و محیط بانان موفق شده‌اند این گوزن را سه ماه پس از تولد رصد و ثبت نمایند.

سفیدی ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های حفاظت، تکثیر و پایش محیط زیستی، به ویژه در سایت فندقلو، جمعیت گوزن زرد ایرانی به تدریج افزایش یابد و در آینده بخشی از آن به زیستگاه‌های طبیعی گونه بازگردد.