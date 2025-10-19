کاهش محسوس دما تا اواسط هفته در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، روند کاهش دما در سطح استان آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در مناطق مرتفع و سردسیر استان، دمای شبانه به زیر صفر نزدیک می‌شود و این موضوع می‌تواند برای کشاورزان و دامداران هشداردهنده باشد؛ به‌ویژه در مناطقی مانند کوهرنگ، بروجن و بخش‌هایی از اردل.

نوروزی با اشاره به پایداری نسبی جو در روزهای آینده تصریح کرد: اگرچه بارندگی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود، اما وزش بادهای سرد شمالی و کاهش تابش خورشید در ساعات ابتدایی روز، موجب افت محسوس دما خواهد شد.

وی همچنین توصیه کرد: کشاورزان نسبت به محافظت از محصولات حساس به سرما اقدام کنند و دامداران نیز تمهیدات لازم برای نگهداری دام‌ها در ساعات سرد شب را در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات فصلی و ورود به نیمه دوم پاییز، نوسانات دمایی در هفته‌های پیش‌رو طبیعی است، اما اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع می‌تواند از خسارات احتمالی جلوگیری کند.