کاهش محسوس دما تا اواسط هفته در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشبینی اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، روند کاهش دما در سطح استان آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در مناطق مرتفع و سردسیر استان، دمای شبانه به زیر صفر نزدیک میشود و این موضوع میتواند برای کشاورزان و دامداران هشداردهنده باشد؛ بهویژه در مناطقی مانند کوهرنگ، بروجن و بخشهایی از اردل.
نوروزی با اشاره به پایداری نسبی جو در روزهای آینده تصریح کرد: اگرچه بارندگی قابل توجهی پیشبینی نمیشود، اما وزش بادهای سرد شمالی و کاهش تابش خورشید در ساعات ابتدایی روز، موجب افت محسوس دما خواهد شد.
وی همچنین توصیه کرد: کشاورزان نسبت به محافظت از محصولات حساس به سرما اقدام کنند و دامداران نیز تمهیدات لازم برای نگهداری دامها در ساعات سرد شب را در نظر بگیرند.
مدیرکل هواشناسی استان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات فصلی و ورود به نیمه دوم پاییز، نوسانات دمایی در هفتههای پیشرو طبیعی است، اما اطلاعرسانی دقیق و بهموقع میتواند از خسارات احتمالی جلوگیری کند.
