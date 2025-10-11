شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آخرین بررسی‌ نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده این است که تا اواسط هفته در اکثر ساعات آسمانی صاف را نظاره‌گر هستیم.

وی تصریح کرد: طی این مدت ممکن است غبار رقیق صبحگاهی را در برخی از نقاط استان شاهد باشیم و در بعدازظهرها گاهی مواقع شاهد وزش باد هستیم.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: افزایش سرعت وزش باد به‌ویژه برای روز یکشنبه پیش‌بینی می‌شود که احتمال خیزش گرد و خاک را به‌صورت محلی افزایش می‌دهد.

نوروزی اذعان داشت: دمای هوا به‌صورت نسبی طی روزهای آینده روندی کاهشی دارد و به کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود نسبت به برداشت هرچه سریع‌تر محصولات خود اقدام کنند.

وی یادآور شد: طی ساعات گذشته کمینه دمای ثبت شده برای آلونی 5 درجه سانتی‌گراد، اردل 11 درجه سانتی‌گراد، بروجن 2 درجه سانتی‌گراد، بلداجی صفر درجه سانتی‌گراد، بن 3 درجه سانتی‌گراد، سامان 9 درجه سانتی‌گراد، شلمزار 6 درجه سانتی‌گراد، شهرکرد 1 درجه سانتی‌گراد، فارسان 4 درجه سانتی‌گراد، فرخشهر و کوهرنگ 3 درجه سانتی‌گراد، لردگان 7 درجه سانتی‌گراد و مالخلیفه 11 درجه سانتی‌گراد، می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر همین اساس بلداجی با ثبت کمینه دمای صفر درجه سانتی‌گراد به‌عنوان سردترین نقطه استان و در بین مراکز استان‌ها شهرکرد با کمینه‌ دمای 1 درجه سانتی‌گراد به‌عنوان سردترین مرکز استان به ثبت رسید.