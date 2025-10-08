کاهش دما و افزایش احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در چهارمحال وبختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا نیمه هفته آینده آسمان استان صاف است.
وی تصریح کرد: طی این مدت شاهد وزش باد هستیم که خیزش گرد و خاک محلی را خصوصا برای پنجشنبه و جمعه به همراه دارد.
مدیرکل هوشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش نسبی دما از روز پنجشنبه تا روز دوشنبه افزود: انتظار میرود در نیمه شمالی استان کاهش دما تا حدود 3 تا 4 درجه سانتیگراد را شاهد باشیم.
نوروزی بیان داشت: با توجه به کاهش دما احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی وجود دارد برای محصولاتی که هنوز برداشت نشدند میتواند مخاطرهآمیز باشد و از همین رو هشدار سطح زرد کشاورزی صادر شده است.
وی عنوان داشت: به کشاورزان توصیه میشود نسبت به برداشت محصولات جالیزی مانند لوبیا و ذرت و همچنین انگور اقدام کنند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: همچنین باید دمای گلخانهها، مرغداریها و سالنهای پرورش قارچ تنظیم شود، که شاهد خسارت کمتری در این راستا باشیم.
نوروزی یادآور شد: در 24 ساعت گذشته کمینه دمای ثبت شده برای بن 7 درجه سانتیگراد، شلمزار 5 درجه سانتیگراد، آلونی 9 درجه سانتیگراد، مالخلیفه و اردل 13 درجه سانتیگراد، شهرکرد 2 درجه سانتیگراد، لردگان 9 درجه سانتیگراد، بروجن 6 درجه سانتیگراد، سامان 10 درجه سانتیگراد و فرخشهر و فارسان 5 درجه سانتیگراد میباشد.
نظر شما